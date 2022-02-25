Попавшие под санкции банки прекратят работу с Apple Pay и Google Pay
«Клиенты банков, попавших под санкции, не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», — сказано в заявлении регулятора.
При этом все карты российских банков будут продолжать работать внутри страны: их можно использовать для оплаты товаров и услуг, осуществлять переводы и другие операции, разъяснил ЦБ. Средства на счетах клиентов сохранятся и останутся доступны в любое время.
США ввели блокирующие санкции в отношении ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а затем, 24 февраля, начала военную операцию в Донбассе и на Украине с целью ее «демилитаризации и денацификации». Ограничительные меры на ВТБ распространила и Великобритания. В черный список Лондона ранее были внесены банк «Россия», «Черноморский банк развития и реконструкции», Генбанк и «Индустриальный сберегательный банк». Канада ввела санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Росэксимбанка, ФК «Открытие» и ряда других кредитных организаций.
Вчера ЦБ сообщил, что вместе с правительством окажет любую необходимую поддержку банкам. Ранее регулятор объявил о предоставлении дополнительной ликвидности кредитным организациям.