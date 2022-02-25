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Финансы

Попавшие под санкции банки прекратят работу с Apple Pay и Google Pay

Ведомости

Сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для клиентов пяти российских банков, попавших под санкции, сообщила пресс-служба Банка России. Речь идет о ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке, Промсвязьбанке и ФК «Открытие».

«Клиенты банков, попавших под санкции, не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», — сказано в заявлении регулятора.

При этом все карты российских банков будут продолжать работать внутри страны: их можно использовать для оплаты товаров и услуг, осуществлять переводы и другие операции, разъяснил ЦБ. Средства на счетах клиентов сохранятся и останутся доступны в любое время. 

США ввели блокирующие санкции в отношении ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а затем, 24 февраля, начала военную операцию в Донбассе и на Украине с целью ее «демилитаризации и денацификации». Ограничительные меры на ВТБ распространила и Великобритания. В черный список Лондона ранее были внесены банк «Россия», «Черноморский банк развития и реконструкции», Генбанк и «Индустриальный сберегательный банк». Канада ввела санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Росэксимбанка, ФК «Открытие» и ряда других кредитных организаций.

Вчера ЦБ сообщил, что вместе с правительством окажет любую необходимую поддержку банкам. Ранее регулятор объявил о предоставлении дополнительной ликвидности кредитным организациям. 

Ранее по теме: ЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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