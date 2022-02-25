Попавшие под санкции банки прекратят работу с Apple Pay и Google Pay

США ввели блокирующие санкции в отношении ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а затем, 24 февраля, начала военную операцию в Донбассе и на Украине с целью ее «демилитаризации и денацификации». Ограничительные меры на ВТБ распространила и Великобритания. В черный список Лондона ранее были внесены банк «Россия», «Черноморский банк развития и реконструкции», Генбанк и «Индустриальный сберегательный банк». Канада ввела санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Росэксимбанка, ФК «Открытие» и ряда других кредитных организаций.