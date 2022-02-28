ЦБ запретил переводить дивиденды и проценты по ценным бумагам за рубеж

По словам одного из источников «Ведомостей», меры кроме своего контрсанкционного характера направлены на поддержание курса рубля и предотвращение оттока капитала. Собеседник, впрочем, уточнил, что этим ответные меры не ограничатся. Близкий к правительству источник эту информацию подтвердил и добавил, что по данному пакету достигнут относительный консенсус – по более жестким контрсанкциям дискуссия продолжается. Одна из ультимативных контрмер, по его словам, – ограничение экспорта углеводородов до нормализации за них платежей.