ЦБ запретил переводить дивиденды и проценты по ценным бумагам за рубеж

ЦБ запретил переводить дивиденды и проценты по ценным бумагам за рубежПод ограничение на вывод прибыли могут попасть и «дочки» зарубежных компаний
ЦБ подготовил предписание, запрещающее с 12:00 28 февраля профессиональными участникам финансового рынка передавать доходы по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам («Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил федеральный чиновник). Фактически, речь о моратории на вывод дивидендов и процентов по облигациям. Кроме этого, будет предусмотрен запрет на вывод «дочками» иностранных холдингов прибыли за рубеж, заявил близкий к правительству источник. Информацию подтвердили два федеральных чиновника.
«Санкции, которые к нам применяют, а также ответные контрмеры будут иметь системные последствия для всех наших международных контрагентов», – сказал он. Ответственность за эти эффекты будет лежать на тех, кто решил использовать экономическое давление на российскую экономику и граждан как альтернативу диалогу, заявил «Ведомостям» федеральный чиновник, участвующий в обсуждении мер поддержки. Такого же мнения придерживается близкий к администрации президента собеседник.
«Ведомости» направили запрос представителям правительства, Минфина, Минэка и ЦБ.
Ранее власти опубликовали первую партию контрмер против стран, которые ввели антироссийские санкции. Пакет нацелен на ограничения по трансграничному движению капитала. В список вошли следующие контрсанкции.
«Запрет на осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа» – такая формулировка приводится на сайте Кремля. Как пояснил близкий к правительству источник, данной формулировкой не предполагается, что компаниям будет запрещено расплачиваться по своим долгам перед иностранными контрагентами, – речь идет исключительно о блокировке кредитования резидентами нерезидентов. По сути, цель этой меры – запретить вывод капитала в офшоры и другие юрисдикции через договоры займа, отметил близкий к правительству источник.
Другая контрсанкция – запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета и вклады, открытые в расположенных за пределами России банках и других финансовых организациях. Кроме этого российским резидентам запрещены трансграничные переводы через иностранные платежные системы без открытия банковского счета в России. По словам федерального чиновника, речь идет о затруднении вывода средств.
О планах реализовать меры против вывоза капитала из России нерезидентами также рассказала в ходе своего выступления 28 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы постоянно мониторим биржевые торги и при необходимости принимаем меры. В частности, уже введены ограничения на продажи ценных бумаг нерезидентами», – заявила Набиуллина. Регулятор с 28 февраля ввел временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов.
Набиуллина добавила, что ЦБ не проводил валютные интервенции в связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро. Регулятор объявил о начале интервенций 24 февраля, после того как США, Евросоюз и их союзники начали вводить жесткие экономические санкции против России после начала боевых действий на Украине.
В ночь на 27 февраля США и Евросоюз объявили о заморозке международных резервов ЦБ, тем самым ограничив его возможности по поддержке курса рубля.
Кроме того, ЦБ с 28 февраля обязал резидентов – участников внешнеэкономической деятельности продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Эта мера позволит обеспечить равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для удовлетворения потребностей импортеров и граждан, заявила Набиуллина.
По словам одного из источников «Ведомостей», меры кроме своего контрсанкционного характера направлены на поддержание курса рубля и предотвращение оттока капитала. Собеседник, впрочем, уточнил, что этим ответные меры не ограничатся. Близкий к правительству источник эту информацию подтвердил и добавил, что по данному пакету достигнут относительный консенсус – по более жестким контрсанкциям дискуссия продолжается. Одна из ультимативных контрмер, по его словам, – ограничение экспорта углеводородов до нормализации за них платежей.
Введение контрмер – это больше политический, чем экономический момент, полагает старший экономист консалтинговой компании Macro-Advisory Владимир Тихомиров. В структуре российской экономики доля иностранных «дочек» в общем объеме прибыли не столь значительна – 10–15%, хотя точно оценить этот показатель невозможно: статистика не публикуется. Но массовый уход иностранных инвесторов оказал бы очень существенное давление на рубль, так что эти меры прежде всего призваны защитить российскую валюту, полагает он.
Иностранных инвесторов довольно много в России и их массированные распродажи способствуют росту волатильности на российском рынке, отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин. Заморозка средств иностранных инвесторов принесет российскому рынку какое-то облегчение в краткосрочной перспективе – такие контрмеры поддержат рубль, добавил он.
У ЦБ не было возможности проводить интервенцию, поскольку не было доступа к валютным счетам, напомнил Тихомиров. Для такой ситуации рубль, по его мнению, «вел себя сегодня достойно». С учетом всех рисков и контрмер рубль, скорее всего, стабилизируется в диапазоне 85–95 руб./$, полагает он.