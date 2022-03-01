Мишустин пояснил цель запрета продажи российских активов иностранцами

США и ЕС продолжают оказывать санкционное давление на Россию – они перешли от преследования отдельных политиков и бизнес-структур к более широким ограничениям, напрямую затрагивающим интересы граждан, заявил в ходе совещания с кабмином премьер-министр России Михаил Мишустин. Для выработки мер поддержки правительство переводит правкомиссию по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций в режим оперативного штаба, заявил Мишустин. Он добавил, что сам возглавит оперштаб, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать вопросы макроэкономического характера и выработку мер на федеральном уровне, мэр Москвы Сергей Собянин – координировать решения на региональном уровне.