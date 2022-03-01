Мишустин пояснил цель запрета продажи российских активов иностранцами

Мишустин пояснил цель запрета продажи российских активов иностранцамиПремьер-министр также объявил о мерах поддержки отечественного бизнеса
США и ЕС продолжают оказывать санкционное давление на Россию – они перешли от преследования отдельных политиков и бизнес-структур к более широким ограничениям, напрямую затрагивающим интересы граждан, заявил в ходе совещания с кабмином премьер-министр России Михаил Мишустин. Для выработки мер поддержки правительство переводит правкомиссию по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций в режим оперативного штаба, заявил Мишустин. Он добавил, что сам возглавит оперштаб, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать вопросы макроэкономического характера и выработку мер на федеральном уровне, мэр Москвы Сергей Собянин – координировать решения на региональном уровне.
Премьер отдельно подчеркнул открытость России к работе с иностранным бизнесом.
«Мы по-прежнему рассматриваем иностранный бизнес как потенциальных партнеров, и мы открыты к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами», – подчеркнул Мишустин.
Много зарубежных компаний давно работают на российском рынке, они создали производства с высокооплачиваемыми рабочими местами, вложили ресурсы и время, чтобы вывести производства на полную мощность, наладили логистические цепочки, отметил он: в текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а политическим давлением.
Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов, пояснил решение Мишустин.
«Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше. Уверен, что санкционное давление в конце концов спадет и выиграют те, кто не станет сворачивать проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков», – заявил глава кабмина.
Свои в приоритете
Особое внимание власти уделят мерам поддержки отечественного бизнеса, отметил Мишустин. Для системообразующих предприятий сформированы две группы мер: точечная помощь тем, кто окажется в сложном положении из-за санкций, и мероприятия общего характера. Сейчас бизнесу потребуется время на изменение логических цепочек и пополнение оборотных средств, пояснил он.
Для малых и средних предприятий правительство с Банком России рассматривает дополнительные меры поддержки по субсидированию и фондированию банков, которые работают с этим сектором, сообщил Мишустин: «Мы должны сделать так, чтобы условия работы для небольших предприятий не изменились, обязательно сохранить для них действующие квоты по госзакупкам, это нужно отдельно проконтролировать».
Еще одно направление поддержки – инвестиции, добавил председатель правительства. Необходимо создать предпринимателям максимально благоприятные условия, убрать лишние административные барьеры, сформировать механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов, подчеркнул он. Кроме того, нужно «максимально облегчить процедуры госзакупок, сокращая избыточные требования».
Кроме того, Минфин готовит предложения по амнистии капиталов, это позволит направить больше средств на реализацию новых проектов в России, напомнил он.
«Импортозамещение должно стать основным направлением нашей деятельности, и бизнес, который занимается в этой в сфере, должен получить дополнительные меры поддержки», – сказал Мишустин. Нужно стимулировать изменения структуры экономики, чтобы еще больше уйти от «сырьевой зависимости, увеличивая долю технологичных производств», подчеркнул глава кабмина.
Ситуация, связанная с внешними ограничениями, – непростая, появляется все больше российских компаний, которые попадают под санкции разного рода, отметил Мишустин: важно их поддержать.
Ранее в ответ на санкции российские власти опубликовали первую партию контрмер. Пакет нацелен на ограничения по трансграничному движению капитала. В список вошел в том числе запрет на предоставление нерезидентам иностранной валюты по договорам займа, запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои зарубежные счета и вклады. Также российским резидентам запрещены трансграничные переводы через иностранные платежные системы без открытия банковского счета в России.
Кроме того, как писали «Ведомости», ЦБ подготовил предписание, запрещающее с 28 февраля профессиональными участникам финансового рынка передавать доходы по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам. Фактически речь о моратории на вывод дивидендов и процентов по облигациям. Будет предусмотрен запрет на вывод «дочками» иностранных холдингов прибыли за рубеж, заявил близкий к правительству источник. Информацию подтвердили два федеральных чиновника.
28 февраля Минфин объявил новую амнистию капиталов на фоне решения ЕС ограничить размещение российских капиталов в европейских странах. Амнистия необходима для «гарантии российского капитала, который сегодня находится за рубежом», пояснил министр финансов Антон Силуанов.