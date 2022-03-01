Правительство направит на поддержку фондового рынка 1 трлн рублей из ФНБ

Правительство направит на поддержку фондового рынка 1 трлн рублей из ФНБПремьер поручил Минфину подготовить критерии выкупа акций российских компаний
Ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется направить на выкуп акций российских публичных компаний. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина для Минфина (документ первым опубликовал Telegram-канал «Майский указ», его подлинность «Ведомостям» подтвердил федеральный чиновник).
На эти цели министерству разрешено направить до 1 трлн руб. из ФНБ, уточняется в распоряжении. Для проведения покупок Минфину разрешено привлекать ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации. «Ведомости» направили запрос представителю Минфина.
По данным на 1 февраля, объем средств ФНБ составлял 13,6 трлн руб. Значительная его часть номинирована в валюте – в основном в евро, долю долларовых активов правительство обнулило летом 2021 г. Министерство финансов США ранее запретило осуществлять операции с российским Центробанком, Минфином и ФНБ.
Цель новой меры – поддержать фондовый рынок, полагает экономист в одном из крупных российских банков. Аналогичные действия правительство принимало во время финансового кризиса в 2009 г. – и неплохо в итоге на этом заработало, напомнил эксперт. Бумаги были приобретены по заниженной стоимости и вновь выпущены в обращение, когда ситуация стабилизировалась, пояснил собеседник. Для компаний рационально выкупать акции с рынка, если оценка бумаг занижена, добавил экономист.
Биржевые торги в России пока закрыты. По итогам понедельника на западных площадках бумаги российских эмитентов стремительно снижались. На Лондонской бирже «Газпром» упал на 52,5%, «Роснефть» – на 42,3%, «Новатэк» – на 69%, Сбер – на 74%. Впрочем, во вторник бумаги немного откатились – в среднем на 10-15% от цены закрытия.