Правительство направит на поддержку фондового рынка 1 трлн рублей из ФНБ

Цель новой меры – поддержать фондовый рынок, полагает экономист в одном из крупных российских банков. Аналогичные действия правительство принимало во время финансового кризиса в 2009 г. – и неплохо в итоге на этом заработало, напомнил эксперт. Бумаги были приобретены по заниженной стоимости и вновь выпущены в обращение, когда ситуация стабилизировалась, пояснил собеседник. Для компаний рационально выкупать акции с рынка, если оценка бумаг занижена, добавил экономист.