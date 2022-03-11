British American Tobacco заявила об уходе из России

На этом фоне в Госдуме предложили национализировать иностранные предприятия, работающие в России. В итоге Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому в компании, где более 25% принадлежит иностранным лицам, могут по решению суда вводить внешнее управление. В отношении организаций в этом случае применяются обеспечительные меры, направленные на сохранение имущества и численности сотрудников, акции замораживаются. Если в итоге иностранный собственник отказывается возобновить деятельность или продать долю, через три месяца после введения временной администрации компанию выставляют на торги, а на ее основе создается новая.