British American Tobacco заявила об уходе из России
Компания-производитель табачной продукции British American Tobacco объявила о прекращении деятельности в России, сообщает пресс-служба компании. На российском рынке BAT представлена марками сигарет Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява золотая» и др., а также системой нагревания табака Glo.
«Сегодня мы инициировали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством. Помимо продолжения оплаты труда наших 2500 сотрудников мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить их будущую работу. После завершения BAT больше не будет присутствовать в России», — говорится в сообщении компании.
При этом 9 марта компания сообщала о продолжении своей деятельности в России, но объявила о временной приостановке будущих капитальных вложений. British American Tobacco открыла свое представительство в России в 1991 г.
9 марта о приостановке производства, прекращении продаж и маркетинговой деятельности на территории России объявила компания Imperial Brands. Она производила сигареты и табачную продукцию под брендами Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и myblu. В тот же день другой табачный концерн Philip Morris объявил о приостановке запланированных инвестиций в России. Аналогичное решение приняла и компания JTI.
Иностранные компании начали уходить с российского рынка или приостанавливать свою деятельность в регионе в связи с военной операцией, которую Россия начала 24 февраля в Донбассе и на Украине. С того дня о подобных решениях заявили более чем 300 организаций из разных сфер, включая ИТ-отрасль, продуктовый ритейл, косметические бренды, бренды одежды и мебели, а также предприятия автомобильного сектора.
На этом фоне в Госдуме предложили национализировать иностранные предприятия, работающие в России. В итоге Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому в компании, где более 25% принадлежит иностранным лицам, могут по решению суда вводить внешнее управление. В отношении организаций в этом случае применяются обеспечительные меры, направленные на сохранение имущества и численности сотрудников, акции замораживаются. Если в итоге иностранный собственник отказывается возобновить деятельность или продать долю, через три месяца после введения временной администрации компанию выставляют на торги, а на ее основе создается новая.