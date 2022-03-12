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Бизнес

Qazaq Air приостановила перелеты в Россию

Ведомости

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air с 12 марта приостанавливает полеты в Россию из-за непредоставления страхового покрытия на территории страны, сообщил перевозчик на своем сайте. 

«Авиакомпания QAZAQ AIR получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России», — говорится в сообщении.

Авиакомпания добавила, что в связи с этими изменениями сегодняшний рейс в Новосибирск отменен. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов по месту их приобретения.

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Ранее казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила о приостановке полетов в Россию из-за «прекращения страхового покрытия коммерческих полетов» по этому направлению.

Азербайджанские перевозчики AZAL и Buta Airways также объявили о приостановке полетов в Россию с 6 марта. В своем сообщении авиаперевозчики связывали это с появившимися рисками для граждан в связи с «отсутствием возможности полноценного страхования».

США, Великобритания, Канада, страны ЕС и другие государства закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов из-за спецоперации России на Украине. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы, чтобы избежать арестов российских самолетов за рубежом. Ограничения не касаются российских авиакомпаний, которым не грозит арест или задержание самолетов, а также иностранных перевозчиков из стран, которые не приостанавливали воздушное сообщение с Россией.

Минтранс России ранее предложил возвращать самолеты лизинговым компаниям только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Ведомство предложило также рассчитываться с лизинговой компанией в рублях и обслуживать самолеты в компаниях, у которых есть документы, подтверждающие их соответствие требованиям федеральных авиационных правил. Страховать и перестраховывать самолеты и двигатели предлагается у российских страховщиков на условиях, эквивалентных тем, которые прописаны в договоре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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