«Коммерсантъ»: P&G предупредила о подорожании товаров для гигиены и бытовой химии
Один из дистрибуторов производителя товаров для гигиены P&G предупредил о росте закупочных цен на продукцию с 15 марта в среднем на 43%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо дистрибутора.
P&G производит товары под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и др. В офисе P&G в Восточной Европе изданию сообщили, что компания корректирует отпускные цены из-за нестабильной ситуации на рынке в России, трудностей в цепочке поставок, значительного роста цен на логистику, сырье и материалы и влияния курса валют. В компании отметили, что установление цен в магазине остается на усмотрение продавца. В X5, «Магните», «Ленте» и Auchan не ответили на запросы издания.
Закупочные цены на средства для стирки вырастут в пределах 30%, на моющие средства – на 26%, на профессиональные средства для уборки – на 74%. Товары для детской гигиены подорожают на 47%, для женской гигиены – на 33%, товары для красоты и здоровья – на 67%, средства по уходу за волосами – на 63%, средства для гигиены полости рта – на 58%, средства для бритья – на 65%.
Ранее компания сообщила, что приостанавливает инвестиции в свой бизнес в России, в том числе в маркетинг и рекламу. P&G также планирует сократить портфель и оставить в России только основные товары. Оба завода компании в России продолжают работать, они выпускают 60% продукции, которая продается в стране.
По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, производство P&G в России сильно зависит от поставок из Польши, поэтому сейчас компании приходится перестраивать логистику, что приводит к росту себестоимости. Заявленное повышение цен на товары показывает изменение курса валют и свидетельствует о низком уровне локализации производства. Отказ от инвестиций в рекламу нужен для предотвращения ажиотажного спроса в условиях ограниченных запасов продукции в России, добавил он. Из-за резкого повышения цен доля компании на российском рынке может снизиться, поэтому у крупных ритейлеров будет пространство для переговоров для сглаживания эффекта.