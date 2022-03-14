«Коммерсантъ»: P&G предупредила о подорожании товаров для гигиены и бытовой химии

Закупочные цены на средства для стирки вырастут в пределах 30%, на моющие средства – на 26%, на профессиональные средства для уборки – на 74%. Товары для детской гигиены подорожают на 47%, для женской гигиены – на 33%, товары для красоты и здоровья – на 67%, средства по уходу за волосами – на 63%, средства для гигиены полости рта – на 58%, средства для бритья – на 65%.