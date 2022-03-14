WSJ: китайской Tencent грозит рекордный штраф за нарушения антиотмывочного закона
Китайскому технологическому гиганту Tencent Holdings грозит рекордный штраф за нарушение требований ЦБ КНР в области антиотмывочного законодательства. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По данным собеседников издания, регулятор в конце прошлого года провел проверку, которая выявила нарушения принципов противодействия отмыванию денег со стороны принадлежащего Tencent сервиса мобильных платежей WeChat Pay. Последний, в частности, якобы позволял переводить и отмывать средства с помощью незаконных транзакций, таких как азартные игры.
Кроме того, WeChat Pay нарушил требования к процедурам «знай своего клиента» и «знай свой бизнес», определяющих порядок идентификации пользователей платежной платформы и источников происхождения используемых ими средств. Отмечается, что Tencent может быть назначен штраф в несколько сотен миллионов юаней, однако его сумма пока не установлена.
Власти КНР ужесточили регулирование технологических компаний, в том числе финтех-сектора, в 2020 г. Тогда Tenpay (подразделение онлайн-платежей Tencent) была оштрафована на $1,38 млн за проведение незаконных транзакций и некачественное ведение учета. В ноябре прошлого года компания получила еще один штраф в размере $438 000 за нарушение правил валютного обмена.
В июле 2021 г. антимонопольный регулятор КНР обязал Tencent отказаться от эксклюзивных соглашений с обладателями прав на музыкальные произведения и оштрафовал холдинг на $77 000 за нарушения, допущенные при поглощении China Music в 2016 г., после которого тот получил права более чем на 80% всех музыкальных треков на рынке. Кроме того, регулятор запретил Tencent провести слияние двух крупнейших в Китае игровых стриминговых платформ — Huya и DouYu.