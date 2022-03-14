WSJ: китайской Tencent грозит рекордный штраф за нарушения антиотмывочного закона

В июле 2021 г. антимонопольный регулятор КНР обязал Tencent отказаться от эксклюзивных соглашений с обладателями прав на музыкальные произведения и оштрафовал холдинг на $77 000 за нарушения, допущенные при поглощении China Music в 2016 г., после которого тот получил права более чем на 80% всех музыкальных треков на рынке. Кроме того, регулятор запретил Tencent провести слияние двух крупнейших в Китае игровых стриминговых платформ — Huya и DouYu.