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WSJ: китайской Tencent грозит рекордный штраф за нарушения антиотмывочного закона

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Китайскому технологическому гиганту Tencent Holdings грозит рекордный штраф за нарушение требований ЦБ КНР в области антиотмывочного законодательства. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, регулятор в конце прошлого года провел проверку, которая выявила нарушения принципов противодействия отмыванию денег со стороны принадлежащего Tencent сервиса мобильных платежей WeChat Pay. Последний, в частности, якобы позволял переводить и отмывать средства с помощью незаконных транзакций, таких как азартные игры.

Кроме того, WeChat Pay нарушил требования к процедурам «знай своего клиента» и «знай свой бизнес», определяющих порядок идентификации пользователей платежной платформы и источников происхождения используемых ими средств. Отмечается, что Tencent может быть назначен штраф в несколько сотен миллионов юаней, однако его сумма пока не установлена.

Власти КНР ужесточили регулирование технологических компаний, в том числе финтех-сектора, в 2020 г. Тогда Tenpay (подразделение онлайн-платежей Tencent) была оштрафована на $1,38 млн за проведение незаконных транзакций и некачественное ведение учета. В ноябре прошлого года компания получила еще один штраф в размере $438 000 за нарушение правил валютного обмена.

В июле 2021 г. антимонопольный регулятор КНР обязал Tencent отказаться от эксклюзивных соглашений с обладателями прав на музыкальные произведения и оштрафовал холдинг на $77 000 за нарушения, допущенные при поглощении China Music в 2016 г., после которого тот получил права более чем на 80% всех музыкальных треков на рынке. Кроме того, регулятор запретил Tencent провести слияние двух крупнейших в Китае игровых стриминговых платформ — Huya и DouYu.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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