Путин призвал российские компании начать работу в Крыму после введения санкций
Президент России Владимир Путин заявил о возможности для крупных российских компаний начать работу в Крыму на фоне введенных санкций в отношении РФ. Об этом он сказал в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
«Введенные против России ограничения, они, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают, они и открывают для нас новые возможности. В том числе, сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер — теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе», — сказал Путин.
Западные страны, а также некоторые государства Азии стали вводить санкции в отношении России и ее граждан и компаний в связи с военной операцией, начатой в Донбассе и на Украине 24 февраля. В частности, США, Евросоюз, Великобритания и Канада внесли в черные списки российских политиков, включая самого Путина, чиновников, бизнесменов, журналистов, деятелей культуры и детей некоторых из указанных лиц. Санкции предполагают заморозку счетов и активов при их наличии и запрет на въезд.
Помимо этого, около половины международных резервов России — примерно $300 млрд оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, товары роскоши и проч.
Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошел в 2014 г., по его итогам подавляющее большинство жителей полуострова высказались в пользу перехода в российскую юрисдикцию. Запад счел присоединение территории бывший Украины «незаконной аннексией и нарушением международного закона»