Путин призвал российские компании начать работу в Крыму после введения санкций

«Введенные против России ограничения, они, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают, они и открывают для нас новые возможности. В том числе, сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер — теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе», — сказал Путин.