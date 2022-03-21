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Бизнес

Мазепин продал 52% акций «Уралхима»

Ведомости

Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет акций — 52% — в компании «Уралхим», контролирующей «Уралкалий», говорится в сообщении компании.

«Дмитрий Мазепин перестал являться контролирующим лицом компании в результате продажи контрольного пакета (52% из ранее принадлежавших 100%) в ООО «Базовая химическая компания «Уралхим», которое имеет право косвенно распоряжаться 100% голосующих акций компании», — сообщила пресс-служба «Уралкалия». 

Также Мазепин покинул должности в органах управления «Уралхима», непосредственного акционера «Уралкалия» и больше не контролирует «Уралкалий», отметили в компании.

9 марта Мазепин попал в санкционный список ЕС вместе с другими бизнесменами и топ-менеджерами госкомпаний из России. Кроме Дмитрия Мазепина, в список включили его сына, автогонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина, председателя совета директоров «Русагро» Вадима Мошковича, гендиректора «ФосАгро» Андрея Гурьева и др. Одной из причин включения в санкционный список ЕС указал участие во встрече с президентом Владимиром Путиным 24 февраля – в день начала военной спецоперации России на Украине. 

«Уралхим» располагает мощностями по производству более 3 млн т аммиака, 3 млн т аммиачной селитры, 1,2 млн т карбамида и 1 млн т фосфорных и сложных удобрений в год. В 2020 г. компания произвела 24,2% российской аммиачной селитры, 15,8% азотных удобрений, 15% аммиака, 13,4% карбамида, другие удобрения. «Уралхим» также контролирует «Уралкалий», который производит калийные удобрения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных