Мазепин продал 52% акций «Уралхима»
«Дмитрий Мазепин перестал являться контролирующим лицом компании в результате продажи контрольного пакета (52% из ранее принадлежавших 100%) в ООО «Базовая химическая компания «Уралхим», которое имеет право косвенно распоряжаться 100% голосующих акций компании», — сообщила пресс-служба «Уралкалия».
Также Мазепин покинул должности в органах управления «Уралхима», непосредственного акционера «Уралкалия» и больше не контролирует «Уралкалий», отметили в компании.
9 марта Мазепин попал в санкционный список ЕС вместе с другими бизнесменами и топ-менеджерами госкомпаний из России. Кроме Дмитрия Мазепина, в список включили его сына, автогонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина, председателя совета директоров «Русагро» Вадима Мошковича, гендиректора «ФосАгро» Андрея Гурьева и др. Одной из причин включения в санкционный список ЕС указал участие во встрече с президентом Владимиром Путиным 24 февраля – в день начала военной спецоперации России на Украине.
«Уралхим» располагает мощностями по производству более 3 млн т аммиака, 3 млн т аммиачной селитры, 1,2 млн т карбамида и 1 млн т фосфорных и сложных удобрений в год. В 2020 г. компания произвела 24,2% российской аммиачной селитры, 15,8% азотных удобрений, 15% аммиака, 13,4% карбамида, другие удобрения. «Уралхим» также контролирует «Уралкалий», который производит калийные удобрения.