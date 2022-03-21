Мазепин продал 52% акций «Уралхима»

9 марта Мазепин попал в санкционный список ЕС вместе с другими бизнесменами и топ-менеджерами госкомпаний из России. Кроме Дмитрия Мазепина, в список включили его сына, автогонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина, председателя совета директоров «Русагро» Вадима Мошковича, гендиректора «ФосАгро» Андрея Гурьева и др. Одной из причин включения в санкционный список ЕС указал участие во встрече с президентом Владимиром Путиным 24 февраля – в день начала военной спецоперации России на Украине.