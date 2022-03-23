Минтранс: лизингодатели потребовали вернуть 500 самолетов на $20 млрд

«Уже запросы поступили на [возврат] более чем 500 самолетов иностранного производства […] Мы сейчас определяемся с правительством, я вам просто скажу объем выкупа — это $20 млрд по остаточной стоимости, если выкупать то, что мы недоплатили. Это очень большая сумма», — добавил Савельев.