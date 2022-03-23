Минтранс: лизингодатели потребовали вернуть 500 самолетов на $20 млрд
Лизингодатели потребовали у российских компаний вернуть 500 самолетов общей стоимостью порядка $20 млрд, заявил министр транспорта Виталий Савельев в ходе правительственного часа в Совете Федерации, передает «Интерфакс».
«Уже запросы поступили на [возврат] более чем 500 самолетов иностранного производства […] Мы сейчас определяемся с правительством, я вам просто скажу объем выкупа — это $20 млрд по остаточной стоимости, если выкупать то, что мы недоплатили. Это очень большая сумма», — добавил Савельев.
Он добавил, что правительству предстоит определиться с выкупом этих самолетов.
«Первое — надо определиться нам с правительством, что делать авиакомпаниям, которых мы, в общем-то, сподвигли оставить самолеты — то есть выкуп самолетов должен быть или не должен быть. Потому что лизинговые платежи компании должны продолжать платить», — сказал Савельев.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла зеркальные меры. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в Россию детали для них.
В ответ Минпромторг предложил возвращать самолеты лизингодателям только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Без такого разрешения компании смогут использовать самолеты и дальше.
После введения санкций иностранные авиакомпании начали приостанавливать полеты в Россию из-за проблем со страхованием таких полетов. 14 марта о приостановке рейсов Сеул — Владивосток сообщили южнокорейские перевозчики Korean Air и Air Busan.