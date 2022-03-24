«Лукойл» стал владельцем автозаправок «Ека»

«Лукойл» также приобрел 100% в компании «Ека-Процессинг» — подразделения «Ека». Информация о владении «Лукойлом» обеими компаниями была добавлена в систему 23 марта. Сумма сделок не раскрывается. «Лукойл» сделку пока не прокомментировал.