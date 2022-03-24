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«Лукойл» стал владельцем автозаправок «Ека»

Ведомости

Российская компания «Лукойл» стала владельцем 100% топливной компании «Ека», следует из информации, опубликованной в системе СПАРК.

«Лукойл» также приобрел 100% в компании «Ека-Процессинг» — подразделения «Ека». Информация о владении «Лукойлом» обеими компаниями была добавлена в систему 23 марта. Сумма сделок не раскрывается. «Лукойл» сделку пока не прокомментировал.

«Ека» владеет 85 АЗС и 33 автомойками в Москве и Московской области. Компания также занимается оптовой торговлей светлыми и темными нефтепродуктами. С 2020 г. «Ека» находилась во владении ЗПИФ «Газпромбанк-Эридан».

«Ека-Процессинг» предоставляет услуги для корпоративных клиентов и эксплуатирует процессинговый центр, который организовывает безналичный расчет за топливо для юридических лиц. Постоянными клиентами «Ека-Процессинга» являются свыше 7000 коммерческих и бюджетных организаций, в обороте находится порядка 80 000 топливных карт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных