«Лукойл» стал владельцем автозаправок «Ека»
Российская компания «Лукойл» стала владельцем 100% топливной компании «Ека», следует из информации, опубликованной в системе СПАРК.
«Лукойл» также приобрел 100% в компании «Ека-Процессинг» — подразделения «Ека». Информация о владении «Лукойлом» обеими компаниями была добавлена в систему 23 марта. Сумма сделок не раскрывается. «Лукойл» сделку пока не прокомментировал.
«Ека» владеет 85 АЗС и 33 автомойками в Москве и Московской области. Компания также занимается оптовой торговлей светлыми и темными нефтепродуктами. С 2020 г. «Ека» находилась во владении ЗПИФ «Газпромбанк-Эридан».
«Ека-Процессинг» предоставляет услуги для корпоративных клиентов и эксплуатирует процессинговый центр, который организовывает безналичный расчет за топливо для юридических лиц. Постоянными клиентами «Ека-Процессинга» являются свыше 7000 коммерческих и бюджетных организаций, в обороте находится порядка 80 000 топливных карт.