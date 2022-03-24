Производители хлеба предложили упростить процедуру слияния компаний

Айдиев пояснил, что предложение повысить пороги делается с перспективой на несколько лет вперед. Он отметил, что на фоне потери ликвидности прекращают работу и уходят с рынка и отечественные компании. Упрощение условий для сделок слияния поможет оставшимся компаниям «подхватывать» этот бизнес и обеспечивать непрерывность поставок в торговые сети. По его словам, разрешение ФАС нужно и для того, чтобы взять компанию в операционное управление.