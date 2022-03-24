Производители хлеба предложили упростить процедуру слияния компаний
Национальный союз хлебопечения предложил правительству упростить процедуру сделок по слиянию компаний – вдвое увеличить порог, при котором они должны согласовываться с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщил РБК со ссылкой на письмо союза первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Отправку такого письма подтвердил исполнительный директор союза Рустам Айдиев.
Сейчас по закону ФАС должна согласовывать сделки по слиянию, если совокупный объем активов превышает 7 млрд руб. или суммарная выручка за предыдущий год превышает 10 млрд руб. Хлебопеки предложили увеличить порог по активам до 15 млрд руб., а по выручке – до 20 млрд. Также союз попросил повысить с 800 млн до 1,5 млрд руб. порог по общей стоимости активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации.
В пресс-службе правительства сообщили, что получили письмо. Представитель Белоусова переадресовал вопрос в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко. Там сказали, что рассмотрят инициативу при поступлении.
В ФАС также сообщили, что рассмотрят предложения в установленном порядке. В службе напомнили, что в конце февраля вступили в силу поправки, согласно которым для малого и среднего бизнеса подняли порог суммарной стоимости активов для сделок по слиянию, при которых субъект попадает под действие антимонопольного законодательства, с 400 млн до 800 млн руб.
В письме союза говорится, что нынешние пороговые значения для сделок слияния должны соответствовать реалиям. Из-за инфляции и подорожания товаров выручка компаний и стоимость активов увеличились. Раньше согласование ФАС требовалось в основном при сделках крупнейших федеральных компаний, а теперь разрешение нужно получать и региональным. Также число сделок слияния выросло из-за ухода из России иностранных компаний. Поэтому сохранение пороговых значений по сделкам создает для компаний излишнюю административную нагрузку и будет сдерживать развитие экономики, отметили в союзе.
Айдиев пояснил, что предложение повысить пороги делается с перспективой на несколько лет вперед. Он отметил, что на фоне потери ликвидности прекращают работу и уходят с рынка и отечественные компании. Упрощение условий для сделок слияния поможет оставшимся компаниям «подхватывать» этот бизнес и обеспечивать непрерывность поставок в торговые сети. По его словам, разрешение ФАС нужно и для того, чтобы взять компанию в операционное управление.