Petrovalovsk не сможет продавать золото из-за британских санкций против Газпромбанка
Российский золотодобытчик Petropavlovsk не сможет продавать драгметалл из-за санкций, введенных Великобританией против Газпромбанка, говорится в пресс-релизе компании.
Продажа 100% добываемого Petrovalovsk золота именно через Газпромбанк — одно из условий кредита на $200 млн, который он предоставил компании, и возобновляемой кредитной линии объемом около $86,7 млн. Попадание банка под санкции и заморозка его активов «не позволяют в настоящее время осуществлять дальнейшие продажи золота, произведенного группой, Газпромбанку», заявили в Petrovalovsk.
Отмечается, что из-за ограничений на покупку и продажу золота в России компания может столкнуться с трудностями при поиске альтернативных покупателей драгметалла и не сможет выплатить проценты по кредиту Газпромбанка на $560 000. Срок этого платежа истекает 25 марта, однако из-за британских санкции компании запрещено делать такие платежи. Сейчас золотодобытчик вместе с консультантами изучает последствия, к которым это может привести.
Великобритания 24 марта расширила санкционный список в связи с военной операцией на Украине. В него вошел в том числе Газпромбанк, активы которого в стране будут заморожены. Банк приостановил все платежные операции в адрес британских контрагентов. Petropavlovsk под санкции не попал.
Petropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Группе принадлежат три современных горнодобывающих предприятия («Пионер», «Маломыр», «Албын»), а также Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат (ПАГК) в Амурской области. По итогам прошлого года компания сократила производство золота на 18% до 449 800 унций (14 т). В 2022 г. Petropavlovsk ожидает снижения собственного производства до 345 000-365 000 унций и переработки стороннего концентрата до 35 000-55 000 унций (в 2021-м — около 59 400 унций).