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Petrovalovsk не сможет продавать золото из-за британских санкций против Газпромбанка

Ведомости

Российский золотодобытчик Petropavlovsk не сможет продавать драгметалл из-за санкций, введенных Великобританией против Газпромбанка, говорится в пресс-релизе компании.

Продажа 100% добываемого Petrovalovsk золота именно через Газпромбанк — одно из условий кредита на $200 млн, который он предоставил компании, и возобновляемой кредитной линии объемом около $86,7 млн. Попадание банка под санкции и заморозка его активов «не позволяют в настоящее время осуществлять дальнейшие продажи золота, произведенного группой, Газпромбанку», заявили в Petrovalovsk.

Отмечается, что из-за ограничений на покупку и продажу золота в России компания может столкнуться с трудностями при поиске альтернативных покупателей драгметалла и не сможет выплатить проценты по кредиту Газпромбанка на $560 000. Срок этого платежа истекает 25 марта, однако из-за британских санкции компании запрещено делать такие платежи. Сейчас золотодобытчик вместе с консультантами изучает последствия, к которым это может привести.

Великобритания 24 марта расширила санкционный список в связи с военной операцией на Украине. В него вошел в том числе Газпромбанк, активы которого в стране будут заморожены. Банк приостановил все платежные операции в адрес британских контрагентов. Petropavlovsk под санкции не попал.

Petropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Группе принадлежат три современных горнодобывающих предприятия («Пионер», «Маломыр», «Албын»), а также Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат (ПАГК) в Амурской области. По итогам прошлого года компания сократила производство золота на 18% до 449 800 унций (14 т). В 2022 г. Petropavlovsk ожидает снижения собственного производства до 345 000-365 000 унций и переработки стороннего концентрата до 35 000-55 000 унций (в 2021-м — около 59 400 унций).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных