Petrovalovsk не сможет продавать золото из-за британских санкций против Газпромбанка

Отмечается, что из-за ограничений на покупку и продажу золота в России компания может столкнуться с трудностями при поиске альтернативных покупателей драгметалла и не сможет выплатить проценты по кредиту Газпромбанка на $560 000. Срок этого платежа истекает 25 марта, однако из-за британских санкции компании запрещено делать такие платежи. Сейчас золотодобытчик вместе с консультантами изучает последствия, к которым это может привести.