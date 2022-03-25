Акционеры Selgros продадут бизнес в России менеджменту
Акционеры немецкой розничной сети Selgros Cash & Carry и дистрибутора товаров для гостинично-ресторанного бизнеса Global Foods продадут российский бизнес менеджменту, сообщили в компании.
«Сделка состоится при условии согласования с антимонопольными органами ФАС России», — отмечается в сообщении. Selgros Cash & Carry Russia продолжит вести бизнес в России, все магазины сети работают в обычном режиме, подчеркнули в компании.
«Мы несем ответственность за более чем 2000 человек, и наша главная задача сегодня — позаботиться о них, сохранив их рабочие места и обеспечив поддержку», — сообщил генеральный директор Selgros Cash & Carry Россия / Global Foods Аксель Дитер Хартенштайн, слова которого приводятся в сообщении.
Основным акционером Selgros и Global Foods является австрийская Transgourmet. Selgros открыла офис в России в августе 2006 г., а в 2008 г. — первый торговый центр Selgros Cash & Carry в г. Котельники Московской области. На сегодняшний день 11 магазинов представлены в 6 городах России.