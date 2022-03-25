Акционеры Selgros продадут бизнес в России менеджменту

«Мы несем ответственность за более чем 2000 человек, и наша главная задача сегодня — позаботиться о них, сохранив их рабочие места и обеспечив поддержку», — сообщил генеральный директор Selgros Cash & Carry Россия / Global Foods Аксель Дитер Хартенштайн, слова которого приводятся в сообщении.