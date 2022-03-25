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Акционеры Selgros продадут бизнес в России менеджменту

Ведомости

Акционеры немецкой розничной сети Selgros Cash & Carry и дистрибутора товаров для гостинично-ресторанного бизнеса Global Foods продадут российский бизнес менеджменту, сообщили в компании.

«Сделка состоится при условии согласования с антимонопольными органами ФАС России», — отмечается в сообщении. Selgros Cash & Carry Russia продолжит вести бизнес в России, все магазины сети работают в обычном режиме, подчеркнули в компании.

«Мы несем ответственность за более чем 2000 человек, и наша главная задача сегодня — позаботиться о них, сохранив их рабочие места и обеспечив поддержку», — сообщил генеральный директор Selgros Cash & Carry Россия / Global Foods Аксель Дитер Хартенштайн, слова которого приводятся в сообщении.

Основным акционером Selgros и Global Foods является австрийская Transgourmet. Selgros открыла офис в России в августе 2006 г., а в 2008 г. — первый торговый центр Selgros Cash & Carry в г. Котельники Московской области. На сегодняшний день 11 магазинов представлены в 6 городах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных