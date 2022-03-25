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Минпромторг рекомендовал зафиксировать аренду для приостановивших работу магазинов

Ведомости

Минпромторг рекомендовал торговым центрам установить фиксированную арендную плату для магазинов, которые приостановили работу в России, исходя из средних показателей оплаты, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. Сам Евтухов подтвердил, что такое письмо было отправлено крупным торговым центрам и их ассоциациям.

«Считаем целесообразным и настоятельно рекомендуем арендодателям устанавливать размер арендной платы на недискриминационных для всех участников условиях, пересмотрев положения арендных договоров с установлением фиксированной суммы для всех арендаторов, приостановивших деятельность, — например, исходя из средних значений поступления арендной платы до приостановления деятельности», — говорится в письме Евтухова.

Согласно документу, многие закрывшиеся ритейлеры являются «якорными» арендаторами, поэтому приостановка их работы значительно повлияла на посещаемость ТЦ. Заменить их сейчас нельзя из-за действующих договоров аренды, при этом размер арендной платы зачастую зависит от их оборота. Из-за этого арендодатели недополучают значительную часть доходов, отмечается в письме. В будущем у них могут возникнуть риски по неуплате кредитов и нехватка денег для инвестиций, а на фоне падения трафика ухудшаются условия для арендаторов, которые продолжают работать и оплачивать аренду.

Евтухов пояснил агентству, что рекомендации направлены на сохранение работы самих ТЦ и добросовестных арендаторов, для которых условия аренды не должны ухудшаться.

После начала спецоперации России на Украине многие иностранные компании приостановили работу в России. Среди ритейлеров такое решение приняли группа Inditex (бренды Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, H&M Group и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных