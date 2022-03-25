Минпромторг рекомендовал зафиксировать аренду для приостановивших работу магазинов

Согласно документу, многие закрывшиеся ритейлеры являются «якорными» арендаторами, поэтому приостановка их работы значительно повлияла на посещаемость ТЦ. Заменить их сейчас нельзя из-за действующих договоров аренды, при этом размер арендной платы зачастую зависит от их оборота. Из-за этого арендодатели недополучают значительную часть доходов, отмечается в письме. В будущем у них могут возникнуть риски по неуплате кредитов и нехватка денег для инвестиций, а на фоне падения трафика ухудшаются условия для арендаторов, которые продолжают работать и оплачивать аренду.