Минпромторг рекомендовал зафиксировать аренду для приостановивших работу магазинов
Минпромторг рекомендовал торговым центрам установить фиксированную арендную плату для магазинов, которые приостановили работу в России, исходя из средних показателей оплаты, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. Сам Евтухов подтвердил, что такое письмо было отправлено крупным торговым центрам и их ассоциациям.
«Считаем целесообразным и настоятельно рекомендуем арендодателям устанавливать размер арендной платы на недискриминационных для всех участников условиях, пересмотрев положения арендных договоров с установлением фиксированной суммы для всех арендаторов, приостановивших деятельность, — например, исходя из средних значений поступления арендной платы до приостановления деятельности», — говорится в письме Евтухова.
Согласно документу, многие закрывшиеся ритейлеры являются «якорными» арендаторами, поэтому приостановка их работы значительно повлияла на посещаемость ТЦ. Заменить их сейчас нельзя из-за действующих договоров аренды, при этом размер арендной платы зачастую зависит от их оборота. Из-за этого арендодатели недополучают значительную часть доходов, отмечается в письме. В будущем у них могут возникнуть риски по неуплате кредитов и нехватка денег для инвестиций, а на фоне падения трафика ухудшаются условия для арендаторов, которые продолжают работать и оплачивать аренду.
Евтухов пояснил агентству, что рекомендации направлены на сохранение работы самих ТЦ и добросовестных арендаторов, для которых условия аренды не должны ухудшаться.
После начала спецоперации России на Украине многие иностранные компании приостановили работу в России. Среди ритейлеров такое решение приняли группа Inditex (бренды Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, H&M Group и др.