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Бизнес

Минфин Германии рекомендовал компаниям не платить за российский газ в рублях

Ведомости

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер рекомендовал немецким энергетическим компаниям не платить за поставки газа из России в рублях. Об этом он заявил в интервью телеканалу Welt.

«(Президент России) Владимир Путин пытается улучшить свое экономическое положение здесь. Если вы платите в рублях — если вы платите полностью в рублях — тогда это укрепляет его валюту», — заявил Линднер (цитата по Reuters).

Он добавил, что решение остается за компаниями. «Мой совет заключается в том, что мы не должны принимать условия Путина, а придерживаться контрактов в том виде, в каком они были заключены», — пояснил министр. Контракты заключались в долларах или евро.

23 марта Путин поручил принимать оплату российского газа в рублях от стран из списка недружественных – в него вошло 48 государств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что такое поручение касается только «Газпрома». Компания в ближайшие дни должна разработать механизм такой оплаты.

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги высказались против инициативы России. Шольц напомнил, что контракты по поставкам газа предусматривают оплату в долларах или евро. Драги считает перевод счетов в рубли нарушением договоров. По словам премьер-министра Бельгии Александера де Кроо, пересмотр валюты означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители.

Ранее о невозможности перевести расчеты в рубли заявил глава польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский. В минфине Японии заявили, что не понимают требований России и то, как они будут реализовываться. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход в расчетах за российский газ на рубли попыткой обхода санкций.

Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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