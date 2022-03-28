Tetra Pak приостановил производство упаковок для вина
Компания Tetra Pak уведомила российских клиентов о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за дефицита нескольких комплектующих: компания приостановит производство и продажу упаковок для вина и прохладительных напитков, за исключением соков, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди производителей продуктов и напитков. По их словам, производство упаковки для социально значимых продуктов, например молока, увеличится.
По данным Tetra Pak, крупнейшее предприятие компании в Восточной Европе — завод в подмосковной Лобне. Там производится упаковка для PepsiCo, Coca-Cola HBC, Danone и других компаний. Их пресс-службы не ответили на запросы издания.
Проблемы с закупкой упаковки для пищевых продуктов начались после начала военной операции на Украине. Источник издания на рынке сообщил, что некоторые компании сделали запасы упаковки на несколько месяцев вперед, боясь ее дефицита. Другой собеседник издания рассказал, что у Tetra Pak осталось запасов меньше чем на месяц работы. Компания скоро должна договориться о закупке картона с одним из местных заводов, однако нужно найти альтернативу другим компонентам. Возможно, их придется ввозить из Китая.
В Tetra Pak подтвердили изданию, что решили сфокусироваться на упаковке для социально значимых продуктов, в том числе молока и детского питания. Представитель ГК «Эконива» сообщил, что Tetra Pak полностью обеспечивает компанию упаковкой для социально значимых товаров.
Источник издания в продуктовой рознице отметил, что федеральные поставщики молочной продукции сообщают о достаточных запасах упаковки и ищут альтернативные варианты ее поставок, а локальные предприятия предупредили о возможном дефиците упаковки Tetra Pak, из-за чего планируют перейти на пластиковую упаковку или пленку. В Минсельхозе сообщили изданию, что прорабатывают вместе с заинтересованными ведомствами и отраслью вопрос обеспечения производителей продуктов упаковкой.