Tetra Pak приостановил производство упаковок для вина

Проблемы с закупкой упаковки для пищевых продуктов начались после начала военной операции на Украине. Источник издания на рынке сообщил, что некоторые компании сделали запасы упаковки на несколько месяцев вперед, боясь ее дефицита. Другой собеседник издания рассказал, что у Tetra Pak осталось запасов меньше чем на месяц работы. Компания скоро должна договориться о закупке картона с одним из местных заводов, однако нужно найти альтернативу другим компонентам. Возможно, их придется ввозить из Китая.