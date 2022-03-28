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Tetra Pak приостановил производство упаковок для вина

Ведомости

Компания Tetra Pak уведомила российских клиентов о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за дефицита нескольких комплектующих: компания приостановит производство и продажу упаковок для вина и прохладительных напитков, за исключением соков, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди производителей продуктов и напитков. По их словам, производство упаковки для социально значимых продуктов, например молока, увеличится.

По данным Tetra Pak, крупнейшее предприятие компании в Восточной Европе — завод в подмосковной Лобне. Там производится упаковка для PepsiCo, Coca-Cola HBC, Danone и других компаний. Их пресс-службы не ответили на запросы издания.

Проблемы с закупкой упаковки для пищевых продуктов начались после начала военной операции на Украине. Источник издания на рынке сообщил, что некоторые компании сделали запасы упаковки на несколько месяцев вперед, боясь ее дефицита. Другой собеседник издания рассказал, что у Tetra Pak осталось запасов меньше чем на месяц работы. Компания скоро должна договориться о закупке картона с одним из местных заводов, однако нужно найти альтернативу другим компонентам. Возможно, их придется ввозить из Китая.

В Tetra Pak подтвердили изданию, что решили сфокусироваться на упаковке для социально значимых продуктов, в том числе молока и детского питания. Представитель ГК «Эконива» сообщил, что Tetra Pak полностью обеспечивает компанию упаковкой для социально значимых товаров.

Источник издания в продуктовой рознице отметил, что федеральные поставщики молочной продукции сообщают о достаточных запасах упаковки и ищут альтернативные варианты ее поставок, а локальные предприятия предупредили о возможном дефиците упаковки Tetra Pak, из-за чего планируют перейти на пластиковую упаковку или пленку. В Минсельхозе сообщили изданию, что прорабатывают вместе с заинтересованными ведомствами и отраслью вопрос обеспечения производителей продуктов упаковкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных