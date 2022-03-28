Пивоваренная компания Heineken объявила об уходе из России
Пивоваренный концерн Heineken принял решение уйти с российского рынка и планирует передать бизнес в РФ новому владельцу, сообщает пресс-служба компании.
«Мы пришли к выводу, что собственность Heineken на бизнес в России больше не является ни устойчивой, ни жизнеспособной в нынешних условиях. В результате мы решили покинуть Россию. Мы стремимся к упорядоченной передаче нашего бизнеса новому владельцу в полном соответствии с международным и местным законодательством», — говорится в сообщении.
При этом компания гарантировала выплату зарплат своим 1800 сотрудникам до конца 2022 г.
Ранее в марте Heineken объявила о приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken в России, а также об отказе от получения прибыли от своего российского подразделения. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 г., когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге.
Согласно данным на сайте компании, сейчас ей принадлежит семь пивоварен на территории России, помимо Санкт-Петербурга они расположены в Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Хабаровске и Стерлитамаке. В российском подразделении компании работают около 1900 человек. В портфеле компании более 30 брендов, в том числе Heineken, Amstel, Krušovice, Affligem, Gösser, «Три медведя», «Охота», «Жигулевское», «Окское», «Степан Разин» и др.