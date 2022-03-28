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Бизнес

Пивоваренная компания Heineken объявила об уходе из России

Ведомости

Пивоваренный концерн Heineken принял решение уйти с российского рынка и планирует передать бизнес в РФ новому владельцу, сообщает пресс-служба компании.

«Мы пришли к выводу, что собственность Heineken на бизнес в России больше не является ни устойчивой, ни жизнеспособной в нынешних условиях. В результате мы решили покинуть Россию. Мы стремимся к упорядоченной передаче нашего бизнеса новому владельцу в полном соответствии с международным и местным законодательством», — говорится в сообщении.

При этом компания гарантировала выплату зарплат своим 1800 сотрудникам до конца 2022 г.

Ранее в марте Heineken объявила о приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken в России, а также об отказе от получения прибыли от своего российского подразделения. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 г., когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге.

Согласно данным на сайте компании, сейчас ей принадлежит семь пивоварен на территории России, помимо Санкт-Петербурга они расположены в Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Хабаровске и Стерлитамаке. В российском подразделении компании работают около 1900 человек. В портфеле компании более 30 брендов, в том числе Heineken, Amstel, Krušovice, Affligem, Gösser, «Три медведя», «Охота», «Жигулевское», «Окское», «Степан Разин» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных