OBI опровергла информацию об открытии магазинов в России

Ранее сегодня начальник отдела закупок OBI Максим Суравегин заявил, что магазины сети в Москве и Санкт-Петербурге откроются через несколько дней, а в течение двух недель откроются все 27 магазинов компании. Также скоро будет доступно оформление заказов, добавил он. По словам Суравегина, все сотрудники продолжают получать зарплату и даже получили бонусы за 2021 г. Он отказался комментировать «Ведомостям», какие варианты российское подразделение OBI рассматривает для продолжения своей деятельности в России, сказав лишь, что «есть несколько сценариев».