OBI опровергла информацию об открытии магазинов в России
«В свете последних спекуляций, поступающих из России, OBI подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми, как мы анонсировали ранее», — заявили в компании.
Ранее сегодня начальник отдела закупок OBI Максим Суравегин заявил, что магазины сети в Москве и Санкт-Петербурге откроются через несколько дней, а в течение двух недель откроются все 27 магазинов компании. Также скоро будет доступно оформление заказов, добавил он. По словам Суравегина, все сотрудники продолжают получать зарплату и даже получили бонусы за 2021 г. Он отказался комментировать «Ведомостям», какие варианты российское подразделение OBI рассматривает для продолжения своей деятельности в России, сказав лишь, что «есть несколько сценариев».
Иностранные компании, в том числе IKEA и OBI, начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций и падения курса рубля. Ранее об уходе из страны сообщили некоторые зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания и т. д.
23 марта ТАСС сообщил со ссылкой на источник, что прокуратура направила предостережения для недопущения нарушений прав сотрудников компаниям IKEA и OBI, а также производителям Michelin, Grundfos и JCB.