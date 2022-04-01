В крупнейшем порту Европы из-за санкций скопились тысячи следовавших в РФ контейнеров

По его словам, из тысяч контейнеров на каждом прибывающем судне для отправки в Россию могут быть предназначены несколько десятков или сотен. «Нужно изолировать их, разделить, а затем провести физический осмотр контейнеров, прежде чем их можно будет выпустить», — сказал он.