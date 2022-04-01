В крупнейшем порту Европы из-за санкций скопились тысячи следовавших в РФ контейнеров
В крупнейшем европейском порту, Роттердаме, скопилось порядка 4500 направляющихся в Россию контейнеров, которые должны пройти проверку на подсанкционные товары. Об этом рассказал агентству Bloomberg глава администрации порта Аллард Кастелейн.
По его словам, из тысяч контейнеров на каждом прибывающем судне для отправки в Россию могут быть предназначены несколько десятков или сотен. «Нужно изолировать их, разделить, а затем провести физический осмотр контейнеров, прежде чем их можно будет выпустить», — сказал он.
Эти проверки негативно сказываются на стоимости услуг порта с точки зрения свободного пространства, рабочей силы и времени, добавил Кастелейн. Он назвал происходящее экстраординарной ситуацией. Руководство порта готово обеспечить резервные площади, создав специальную зону для задержанных контейнеров, если рост их числа приведет к полной блокировке терминалов.
На российское направление приходится значительная часть операций порта: из примерно 470 млн тонн грузов, ежегодно обрабатываемых в нем, 62 млн т (13%) следуют в Россию. Российский контейнеропоток составляет около 10% контейнерооборота через Роттердам. Через него транспортируется порядка 30% российской нефти, 25% СПГ и 20% нефтепродуктов и угля. Россия также экспортирует через порт такие товары, как сталь, медь, алюминий и никель.
Евросоюз запретил экспорт в РФ ряда товаров, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Это означает, что контейнерные грузы, направляющиеся в Россию, подвергаются дополнительным доскональным проверкам, говорится в сообщении на сайте роттердамского порта.
Из-за неопределенности с видами подсанкционной продукции, сроками прохождения таможенных проверок и платежными рисками различные контейнерные терминалы и судоходные компании решили временно не принимать и не обрабатывать любые контейнеры, направляющиеся в Россию, отметили в пресс-службе порта.
Многие агентства также уделяют пристальное внимание судам, прибывающим из России, и большое количество контейнерных терминалов и судоходных компаний также указали, что они больше не будут обрабатывать грузы, предназначенные для РФ, на фоне санкций.