«Известия» узнали о приостановке открытия новых магазинов ритейлерами

Ранее ритейлеры также столкнулись с тем, что поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции. Об этом рассказали два ритейлера и подтвердил представитель крупного производителя продуктов питания. По их словам, на данный момент участники рынка фиксируют дефицит тетрапака (упаковка, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги. – «Ведомости») и картона. Есть также сложности с закупкой пленок из-за нехватки сырья. В связи с этим компании начали искать доступные варианты замены и тестировать отечественные аналоги.