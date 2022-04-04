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Бизнес

«Известия» узнали о приостановке открытия новых магазинов ритейлерами

Ведомости

Х5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик»), «Магнит», «Дикси» и некоторые другие ритейлеры приостанавливают открытие новых магазинов в этом году, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компаниям. Такое решение связано, в частности, с перебоями в поставках оборудования для торговых помещений.

Вице-президент Федерации отельеров и рестораторов Сергей Миронов сообщил, что многие компании действительно не могут получить импортное оборудование в срок. Есть случаи, когда заказанная техника уже оплачена, однако товар так и не проходит, подчеркнул он. По мнению Миронова, ситуация разрешится тогда, когда будет налажена логистика через соседние страны. Возникшие проблемы пока невозможно решить опираясь на внутренний рынок — в России выпускают не все виды необходимого оборудования.

В Минпромторге заявили, что причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники нет — проблем с наличием продукции на складах не выявлено. У поставщиков есть запас сканеров штрих-кода, терминалов сбора данных и прочих периферийных устройств. При этом в ведомстве отметили, что в России работают производители торгового пищевого оборудования, в том числе для ритейла и общественного питания. Они готовы обеспечить клиентов необходимой техникой.

В нынешних условиях, по словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, компании ждут стабилизации ситуации — пересмотра логистических схем, решения проблем с упаковкой, замещением поставок из недружественных стран. Тем не менее он не исключил, что ритейлеры будут продолжать открывать торговые объекты, которые востребованы в новых условиях, — в первую очередь дискаунтеры и магазины у дома небольшой площади.

Ранее ритейлеры также столкнулись с тем, что поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции. Об этом рассказали два ритейлера и подтвердил представитель крупного производителя продуктов питания. По их словам, на данный момент участники рынка фиксируют дефицит тетрапака (упаковка, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги. – «Ведомости») и картона. Есть также сложности с закупкой пленок из-за нехватки сырья. В связи с этим компании начали искать доступные варианты замены и тестировать отечественные аналоги.

США и Евросоюз начали вводить санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Санкции затронули банковский сектор, международные резервы России, компании, бизнесменов, политиков, телеведущих и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных