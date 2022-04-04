«Известия» узнали о приостановке открытия новых магазинов ритейлерами
Х5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик»), «Магнит», «Дикси» и некоторые другие ритейлеры приостанавливают открытие новых магазинов в этом году, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компаниям. Такое решение связано, в частности, с перебоями в поставках оборудования для торговых помещений.
Вице-президент Федерации отельеров и рестораторов Сергей Миронов сообщил, что многие компании действительно не могут получить импортное оборудование в срок. Есть случаи, когда заказанная техника уже оплачена, однако товар так и не проходит, подчеркнул он. По мнению Миронова, ситуация разрешится тогда, когда будет налажена логистика через соседние страны. Возникшие проблемы пока невозможно решить опираясь на внутренний рынок — в России выпускают не все виды необходимого оборудования.
В Минпромторге заявили, что причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники нет — проблем с наличием продукции на складах не выявлено. У поставщиков есть запас сканеров штрих-кода, терминалов сбора данных и прочих периферийных устройств. При этом в ведомстве отметили, что в России работают производители торгового пищевого оборудования, в том числе для ритейла и общественного питания. Они готовы обеспечить клиентов необходимой техникой.
В нынешних условиях, по словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, компании ждут стабилизации ситуации — пересмотра логистических схем, решения проблем с упаковкой, замещением поставок из недружественных стран. Тем не менее он не исключил, что ритейлеры будут продолжать открывать торговые объекты, которые востребованы в новых условиях, — в первую очередь дискаунтеры и магазины у дома небольшой площади.
Ранее ритейлеры также столкнулись с тем, что поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции. Об этом рассказали два ритейлера и подтвердил представитель крупного производителя продуктов питания. По их словам, на данный момент участники рынка фиксируют дефицит тетрапака (упаковка, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги. – «Ведомости») и картона. Есть также сложности с закупкой пленок из-за нехватки сырья. В связи с этим компании начали искать доступные варианты замены и тестировать отечественные аналоги.
США и Евросоюз начали вводить санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Санкции затронули банковский сектор, международные резервы России, компании, бизнесменов, политиков, телеведущих и др.