Kingspan передаст управление российскими заводами местному менеджменту
Ирландская промышленная группа Kingspan, специализирующаяся на производстве строительных материалов, покинет российский рынок и передаст свои заводы под управление местному менеджменту, сообщается в Telegram-канале администрации Ленинградской области.
«Группа Kingspan уведомила правительство Ленинградской области о передаче своих активов в России в управление российскому менеджменту. Иностранные собственники выходят из бизнеса, но при этом российские предприятия, в том числе завод сэндвич-панелей и металлоконструкций в Гатчине Ленинградской области, продолжат работу и выпуск продукции», – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. Он также отметил, что предприятия сегодня обеспечены долгосрочными заказами.
Согласно информации на сайте компании, в России у Kingspan два завода — в Гатчинском районе Ленинградской области и в Невинномысске Ставропольского края. В российском подразделении компании работают около 180 сотрудников. На Россию приходится менее 1% глобальных операций предприятия.
31 марта датские строительная компания Aarsleff и производитель окон Velux объявили об уходе с российского рынка. В пресс-службе Aarsleff отметили, что на это решение повлияли военные действия на территории Украины. Velux, в свою очередь, покидает не только российский, но и белорусский рынок.
29 марта швейцарская компания Holcim, специализирующаяся на производстве строительных материалов, приняла решение покинуть российский рынок на фоне спецоперации на Украине. Компания намерена продать три своих российских завода. По мнению руководства, это поможет избежать риска изъятия активов российскими властями и защитить примерно 1000 человек, которые работают на территории страны. 4 марта финский концерн YIT приостановил инвестиции в строительство жилья и земельные участки на территории России из-за изменения геополитической обстановки.
США, Евросоюз, Великобритания и некоторые другие государства за последний месяц ввели в отношении России масштабные экономические санкции, которые коснулись в том числе запрета на экспорт ряда товаров. На этом фоне уже более 600 иностранных компаний, по данным Йельского университета, объявили о полной или временной остановке работы на российском рынке. Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал основной причиной приостановки деятельности иностранных компаний проблемы с логистикой. Он также сказал, что в министерстве понимают предприятия, заморозившие свои инвестиции в Россию на фоне давления.