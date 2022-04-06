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Berlingske: Carlsberg ведет переговоры с «Черноголовкой» о продаже активов

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Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России с группой компаний «Черноголовка» и израильской группой CBC, сообщает датская Berlingske со ссылкой на источники.

По информации издания, российский производитель газированных напитков «Черноголовка» проявил интерес к приобретению «Балтики» (дочерняя компания Carlsberg Group). Второй заинтересованной стороной является израильская компания CBC Group, которой Carlsberg продал пакет акций компании Israel Beer Breweries в 2008 г. и которая с 1968 г. имеет лицензию на продажу Coca-Cola в Израиле.

Дочерняя компания Carlsberg Group в России имеет восемь пивоварен, на которых работают более 8000 человек. Дополнительных подробностей возможной сделки издание не приводит. Все компании, участвующие в переговорном процессе, не стали комментировать газете эту информацию. Как подсчитали эксперты Berlingske, Carlsberg может потерять очень большие суммы на продаже российского производства. По последним данным, бизнес в России оценивался почти в 20 млрд крон ($2,93 млрд).

28 марта Carlsberg Group объявила о своем уходе с российского рынка. В сообщении говорилось, что до завершения сделки компания будет работать с ограничениями и продолжит поддерживать сотрудников и их семьи. Помимо этого в Carlsberg приняли решение не учитывать показатели российского бизнеса в выручке и прибыли группы. По информации Berlingske, компанию неоднократно критиковали в Дании за нежелание полностью уйти с российского рынка и продолжение деловых сделок после начала операции российских войск на территории Украины.

10 марта Carlsberg Group объявила о прекращении производства и продажи в России пива Carlsberg. Компания также прекратила инвестиции и экспорт в Россию и отказалась от рекламы на рынке страны. Carlsberg Group владеет заводами «Балтика» в России с 2000 г., а с 2008 г. является их мажоритарным владельцем. В компании работают 8400 российских сотрудников – более 20% от их общего количества. 

Ранее сегодня об уходе из России объявил пивоваренный концерн Heineken. Руководство намерено передать бизнес в стране новому владельцу. При этом компания гарантировала выплату зарплат своим 1800 сотрудникам до конца 2022 г. 

Ученые Йельского университета подсчитали, что с начала специальной военной операции на Украине работу в России приостановили или прекратили более 600 зарубежных компаний в разных сферах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных