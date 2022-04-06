Berlingske: Carlsberg ведет переговоры с «Черноголовкой» о продаже активов

28 марта Carlsberg Group объявила о своем уходе с российского рынка. В сообщении говорилось, что до завершения сделки компания будет работать с ограничениями и продолжит поддерживать сотрудников и их семьи. Помимо этого в Carlsberg приняли решение не учитывать показатели российского бизнеса в выручке и прибыли группы. По информации Berlingske, компанию неоднократно критиковали в Дании за нежелание полностью уйти с российского рынка и продолжение деловых сделок после начала операции российских войск на территории Украины.