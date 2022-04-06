«Известия» сообщили о планах отдать часть рейсов «Аэрофлота» и «Победы» компаниям с Superjet 100

Sukhoi Superjet 100 является одним из немногих самолетов, которые не могут быть изъятыми за границей. «Разрешения на полеты предполагается получить по семи направлениям: из Москвы, Минвод и Сочи в Стамбул и Анталью, а также из Махачкалы в Анталью. Если идея будет реализована, пассажиры смогут покупать авиабилеты на эти рейсы заранее, даже на осень, считают в отрасли», — пишут «Известия». Наличие соответствующего письма подтвердили гендиректор «Ираэро» Юрий Лапин и председатель совета директоров «Азимута» Павел Удод.