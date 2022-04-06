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«Известия» сообщили о планах отдать часть рейсов «Аэрофлота» и «Победы» компаниям с Superjet 100

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Рейсы в Турцию авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» могут отдать перевозчикам, в авиапарке которых имеются самолеты Sukhoi Superjet 100, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо главы департамента госполитики в области гражданской авиации Светланы Петровой в адрес ее турецкого коллеги Кемаля Юксека. Рейсы «Аэрофлота» и «Победы» планируется передать «Ираэро», Red Wings, «Азимуту» и «России».

Sukhoi Superjet 100 является одним из немногих самолетов, которые не могут быть изъятыми за границей. «Разрешения на полеты предполагается получить по семи направлениям: из Москвы, Минвод и Сочи в Стамбул и Анталью, а также из Махачкалы в Анталью. Если идея будет реализована, пассажиры смогут покупать авиабилеты на эти рейсы заранее, даже на осень, считают в отрасли», — пишут «Известия». Наличие соответствующего письма подтвердили гендиректор «Ираэро» Юрий Лапин и председатель совета директоров «Азимута» Павел Удод.

Из документа следует, что допуски к полетам в Турцию от «Победы» планируется передать «Ираэро», разрешения Nordwind, «Аэрофлота» и Utair — Red Wings, а допуски Nordwind и Azur Air — «Азимуту». В свою очередь, авиакомпания «Россия» может получить разрешения на рейсы из Сочи вместо «Ижавиа» и «Уральских авиалиний».

Необходимость перераспределения рейсов между авиакомпаниями в письме объясняется поддержанием мобильности граждан России и сохранением воздушных коридоров между Россией и иностранными государствами.

5 апреля министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что Россия сформировала пул из 193 самолетов для полетов за границу. Из них 148 — Sukhoi Superjet 100, а остальные — иностранные, которые были выкуплены российскими авиакомпаниями, являются собственностью РФ и зарегистрированы в российском реестре.

Иностранные лизинговые компании потребовали от российских авиакомпаний вернуть арендованные самолеты и стали задерживать уже предоставленные борты в зарубежных аэропортах после введения ограничительных мер из-за военных действий России на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных