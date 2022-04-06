«Известия» сообщили о планах отдать часть рейсов «Аэрофлота» и «Победы» компаниям с Superjet 100
Рейсы в Турцию авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» могут отдать перевозчикам, в авиапарке которых имеются самолеты Sukhoi Superjet 100, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо главы департамента госполитики в области гражданской авиации Светланы Петровой в адрес ее турецкого коллеги Кемаля Юксека. Рейсы «Аэрофлота» и «Победы» планируется передать «Ираэро», Red Wings, «Азимуту» и «России».
Sukhoi Superjet 100 является одним из немногих самолетов, которые не могут быть изъятыми за границей. «Разрешения на полеты предполагается получить по семи направлениям: из Москвы, Минвод и Сочи в Стамбул и Анталью, а также из Махачкалы в Анталью. Если идея будет реализована, пассажиры смогут покупать авиабилеты на эти рейсы заранее, даже на осень, считают в отрасли», — пишут «Известия». Наличие соответствующего письма подтвердили гендиректор «Ираэро» Юрий Лапин и председатель совета директоров «Азимута» Павел Удод.
Из документа следует, что допуски к полетам в Турцию от «Победы» планируется передать «Ираэро», разрешения Nordwind, «Аэрофлота» и Utair — Red Wings, а допуски Nordwind и Azur Air — «Азимуту». В свою очередь, авиакомпания «Россия» может получить разрешения на рейсы из Сочи вместо «Ижавиа» и «Уральских авиалиний».
Необходимость перераспределения рейсов между авиакомпаниями в письме объясняется поддержанием мобильности граждан России и сохранением воздушных коридоров между Россией и иностранными государствами.
5 апреля министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что Россия сформировала пул из 193 самолетов для полетов за границу. Из них 148 — Sukhoi Superjet 100, а остальные — иностранные, которые были выкуплены российскими авиакомпаниями, являются собственностью РФ и зарегистрированы в российском реестре.
Иностранные лизинговые компании потребовали от российских авиакомпаний вернуть арендованные самолеты и стали задерживать уже предоставленные борты в зарубежных аэропортах после введения ограничительных мер из-за военных действий России на Украине.