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Бизнес

Таксопарки спрогнозировали появление в России «бомбил»

Ведомости

Представители таксопарков сообщили, что в новых экономических реалиях появились проблемы, которые потенциально могут привести к возможному возвращению «бомбил» и ухудшению сервиса, сообщил РБК.

Среди проблем компании назвали повышение платежей за лизинг, рост стоимости новых автомобилей и запчастей к них, а также их дефицит; подорожание ОСАГО, отсутствие роста цен на поездки, падение спроса на услуги такси, текучка кадров среди водителей и др.

По словам исполнительного директора таксопарка «КомфортСервис» Дмитрий Коваленко, запчасти и автомобили критично подорожали на фоне низкой стоимости поездок. Это вынуждает водителей уходить из сферы, потому что они практически перестали получать деньги. По мнению Коваленко, уход «Ситимобила» с рынка 15 апреля еще больше ухудшит положение водителей, потому что сведет к минимуму конкуренцию среди агрегаторов такси.

Владелец таксопарка GDel Андрей Складчиков рассказал, что работа таксопарков стала убыточной. Компании надеются на поддержку со стороны агрегаторов и государства, иначе скоро на рынке такси останутся только «бомбилы», что «убьет сервис» и безопасность перевозок.

После повышения ключевой ставки ЦБ банки повысили для них ставку финансирования в рамках уже выданных кредитов, за счет которых финансируются лизинговые сделки, пояснил изданию представитель «CTRL лизинга». Частично у компании есть финансирование по плавающей ставке, которая привязана к ключевой. Многие банки в одностороннем порядке повысили ставки для компании, поэтому ей пришлось увеличить лизинговые платежи. Представитель компании отметил, что сейчас она разрабатывает совместную программу с «Яндекс.Такси» по компенсациям лизинговых платежей. Источники издания еще в двух лизинговых компаниях подтвердили, что уведомили клиентов о планах повысить цены.

В «Яндекс.Такси» заявили, что сейчас обсуждают с партнерами меры поддержки для уменьшения издержек и улучшения условий ведения бизнеса. В «Ситимобиле» сообщили, что в курсе положения дел у таксопарков и поднимали этот вопрос вместе с Дептрансом Москвы. Представитель компании «Максим» рассказал, что компания каждый день анализирует баланс спроса и предложения и в ближайшее время скорректирует тарифы для поддержания рентабельности перевозок. Компания уже снизила комиссию за информационные услуги сервиса до 5%. В нынешних условиях более устойчивой моделью будет рост доли самозанятых в отрасли, добавил он. Издание направило запросы в Минтранс, Дептранс Москвы и правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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