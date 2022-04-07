Таксопарки спрогнозировали появление в России «бомбил»

В «Яндекс.Такси» заявили, что сейчас обсуждают с партнерами меры поддержки для уменьшения издержек и улучшения условий ведения бизнеса. В «Ситимобиле» сообщили, что в курсе положения дел у таксопарков и поднимали этот вопрос вместе с Дептрансом Москвы. Представитель компании «Максим» рассказал, что компания каждый день анализирует баланс спроса и предложения и в ближайшее время скорректирует тарифы для поддержания рентабельности перевозок. Компания уже снизила комиссию за информационные услуги сервиса до 5%. В нынешних условиях более устойчивой моделью будет рост доли самозанятых в отрасли, добавил он. Издание направило запросы в Минтранс, Дептранс Москвы и правительство.