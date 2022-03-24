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Правительству предложили отменить избыточные требования к такси

Это избавит от бумажной волокиты, но может негативно сказаться на безопасности
Ксения Потаева Александр Волобуев
В московской мэрии считают лишним предрейсовую проверку технического состояния автомобилей такси возрастом до двух лет / Сергей Бобылев / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил правительству отменить часть обязательных требований (ОТ) контрольно-надзорных органов к такси. «Ведомости» ознакомились с письмом от 4 марта на имя премьер-министра Михаила Мишустина, подлинность которого подтвердили два источника, знакомых с содержанием.

В документе поясняется, что правительство Москвы провело экономическую оценку не попавших под «регуляторную гильотину» ОТ по ряду отраслей, включая транспорт. Отмена избыточных требований или их смягчение, по оценкам московской мэрии, может дать серьезный положительный финансовый эффект для развития регионов РФ. Для транспортной сферы в целом, в том числе услуг такси, он оценивается в 17,1–29,7 млрд руб. в год для столицы и в 156–233 млрд руб. совокупно для всех регионов России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных