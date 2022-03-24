Правительству предложили отменить избыточные требования к такси

В документе поясняется, что правительство Москвы провело экономическую оценку не попавших под «регуляторную гильотину» ОТ по ряду отраслей, включая транспорт. Отмена избыточных требований или их смягчение, по оценкам московской мэрии, может дать серьезный положительный финансовый эффект для развития регионов РФ. Для транспортной сферы в целом, в том числе услуг такси, он оценивается в 17,1–29,7 млрд руб. в год для столицы и в 156–233 млрд руб. совокупно для всех регионов России.