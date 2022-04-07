«Коммерсантъ» узнал о дефиците контактных линз в России

Ограничения в поставках, по данным «Коммерсанта»,происходят на фоне повышенного спроса на линзы — россияне покупают продукцию впрок на фоне скачков курса валют. Так, в «Айкрафт оптике» спрос в марте год к году вырос в 1,5–2 раза, в «Интероптике» — в 2–2,5 раза, в «Счастливом взгляде» — в 3–4 раза. При этом, по данным «Интероптики», цены на линзы в марте уже выросли на 15–20%.