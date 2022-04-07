«Коммерсантъ» узнал о дефиците контактных линз в России
В России возник дефицит на рынке контактных линз из-за проблем с логистикой и высоким спросом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей салонов оптики. По словам специалистов, дефицит контактных линз будет расти, а цены продолжат увеличиваться.
В начале марта в салонах оптики начались проблемы с самыми популярными в России контактными линзами Acuvue от Johnson & Johnson (J&J). По данным «Счастливого взгляда», на эти линзы приходится 50% продаж линз в рознице и 70–80% — в онлайне. На linzi.ru (сеть «Оптик Сити») говорится, что в текущих условиях линзы Acuvue оформляются только по предзаказу, в колл-центре сети пояснили, что поставка ожидается в конце апреля. В интернет-магазине «Очкарик» пообещали доставить линзы до пункта самовывоза в начале мая.
«Из-за повышенного спроса стандартный месячный объем в нашей сети был выбран за первые десять дней марта»,— пояснил управляющий партнер «Интероптики» Евгений Веселов. Тогда же, по его словам, сеть захотела увеличить объемы отгрузок Acuvue, но в J&J сообщили, что ввели квотирование для розницы, и до апреля заказать дополнительные партии было невозможно. В начале апреля была доставлена новая партия линз, которая частично закрыла потребности покупателей, запасов при этом хватит на полгода.
Руководитель направления закупок направления «Мягкие контактные линзы» сети «Счастливый взгляд» Виктория Кособуцкая, в свою очередь, рассказала, что J&J отгружала линзы до 10 марта полностью, а потом поставляла только специализированные товары. Кособуцкая утверждает, что компания будет и дальше сотрудничать с крупными российскими сетями, а ограничения отгрузок вызваны повышенным спросом в марте.
Ограничения в поставках, по данным «Коммерсанта»,происходят на фоне повышенного спроса на линзы — россияне покупают продукцию впрок на фоне скачков курса валют. Так, в «Айкрафт оптике» спрос в марте год к году вырос в 1,5–2 раза, в «Интероптике» — в 2–2,5 раза, в «Счастливом взгляде» — в 3–4 раза. При этом, по данным «Интероптики», цены на линзы в марте уже выросли на 15–20%.