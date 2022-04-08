Газета
Бизнес

Японская Komatsu приостановила производство в России

Ведомости

Японская Komatsu, один из крупнейших производителей строительной и дорожной техники, приостановила производство на своем заводе в России из-за ситуации на Украине, говорится в пресс-релизе компании.

«Komatsu в настоящее время приостановила поставки [в РФ] и производство на своем предприятии в РФ», — сообщили в компании. Руководство Komatsu выразило обеспокоенность в связи с российской военной операцией на Украине и пообещало направить 1 млн евро в качестве помощи Украине.

В начале марта Komatsu решила приостановить поставки своей продукции в Россию из-за сбоев в цепочке поставок и неопределенной финансово-экономической ситуацией. Компания ожидает, что прекращение работы в РФ окажет минимальное влияние на консолидированные финансовые результаты за 2021 г. По предварительной оценке, на долю продаж в странах СНГ, включая Россию, придется 8% от общей годовой выручки компании, которая составит порядка $19,5 млн.

В России компании принадлежит завод «Комацу мэнуфэкчуринг рус» в Ярославле, который выпускает экскаваторы, погрузчики и самосвалы. Инвестиции в завод составили $150 млн, на нем работают более 400 человек.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных