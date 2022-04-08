Японская Komatsu приостановила производство в России

В начале марта Komatsu решила приостановить поставки своей продукции в Россию из-за сбоев в цепочке поставок и неопределенной финансово-экономической ситуацией. Компания ожидает, что прекращение работы в РФ окажет минимальное влияние на консолидированные финансовые результаты за 2021 г. По предварительной оценке, на долю продаж в странах СНГ, включая Россию, придется 8% от общей годовой выручки компании, которая составит порядка $19,5 млн.