Японская Komatsu приостановила производство в России
Японская Komatsu, один из крупнейших производителей строительной и дорожной техники, приостановила производство на своем заводе в России из-за ситуации на Украине, говорится в пресс-релизе компании.
«Komatsu в настоящее время приостановила поставки [в РФ] и производство на своем предприятии в РФ», — сообщили в компании. Руководство Komatsu выразило обеспокоенность в связи с российской военной операцией на Украине и пообещало направить 1 млн евро в качестве помощи Украине.
В начале марта Komatsu решила приостановить поставки своей продукции в Россию из-за сбоев в цепочке поставок и неопределенной финансово-экономической ситуацией. Компания ожидает, что прекращение работы в РФ окажет минимальное влияние на консолидированные финансовые результаты за 2021 г. По предварительной оценке, на долю продаж в странах СНГ, включая Россию, придется 8% от общей годовой выручки компании, которая составит порядка $19,5 млн.
В России компании принадлежит завод «Комацу мэнуфэкчуринг рус» в Ярославле, который выпускает экскаваторы, погрузчики и самосвалы. Инвестиции в завод составили $150 млн, на нем работают более 400 человек.