Датская Maersk создаст сервис грузовых авиаперевозок
Датская логистическая компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, создает авиационное подразделение Maersk Air Cargo, говорится в пресс-релизе компании.
Базовым для нового подразделения станет аэропорт в городе Биллунн (второй по величине аэропорт Дании), откуда будут выполняться ежедневные рейсы.
Основу авиапарка Maersk Air Cargo составят 15 самолетов, имеющихся у подразделения компании Star Air. Активы Star Air были переданы новому подразделению, которое будет обслуживать как существующих клиентов, так и новых.
К ним добавятся еще пять самолетов — два новых Boeing 777F и три Boeing B767-300, взятых в лизинг. Три борта B767-300 планируется привлечь на перевозки между Китаем и США, ими первое время будет управлять сторонний оператор. Ожидается, что новые самолеты будут введены в эксплуатацию в период со второй половины 2022 г. до 2024 г.
Maersk намерена довести долю рейсов, выполняемых собственным и арендованным авиапарком, до трети от всего объема авиаперевозок. Остальные грузы будут перевозить привлеченные коммерческие авиалинии и чартерные операторы.