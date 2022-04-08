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Датская Maersk создаст сервис грузовых авиаперевозок

Ведомости

Датская логистическая компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, создает авиационное подразделение Maersk Air Cargo, говорится в пресс-релизе компании.

Базовым для нового подразделения станет аэропорт в городе Биллунн (второй по величине аэропорт Дании), откуда будут выполняться ежедневные рейсы.

Основу авиапарка Maersk Air Cargo составят 15 самолетов, имеющихся у подразделения компании Star Air. Активы Star Air были переданы новому подразделению, которое будет обслуживать как существующих клиентов, так и новых.

К ним добавятся еще пять самолетов — два новых Boeing 777F и три Boeing B767-300, взятых в лизинг. Три борта B767-300 планируется привлечь на перевозки между Китаем и США, ими первое время будет управлять сторонний оператор. Ожидается, что новые самолеты будут введены в эксплуатацию в период со второй половины 2022 г. до 2024 г.

Maersk намерена довести долю рейсов, выполняемых собственным и арендованным авиапарком, до трети от всего объема авиаперевозок. Остальные грузы будут перевозить привлеченные коммерческие авиалинии и чартерные операторы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных