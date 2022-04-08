Датская Maersk создаст сервис грузовых авиаперевозок

К ним добавятся еще пять самолетов — два новых Boeing 777F и три Boeing B767-300, взятых в лизинг. Три борта B767-300 планируется привлечь на перевозки между Китаем и США, ими первое время будет управлять сторонний оператор. Ожидается, что новые самолеты будут введены в эксплуатацию в период со второй половины 2022 г. до 2024 г.