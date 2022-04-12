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«Авито» откроет собственную сеть пунктов выдачи заказов

Ведомости

Онлайн-сервис объявлений «Авито» вместе с логистической компанией Exmail откроет собственные пункты выдачи и отправки онлайн-заказов через «Авито.Доставку». Об этом «Ведомостям» сообщили в сервисе.

Первые 18 пунктов выдачи откроются в апреле этого года в 12 городах России — Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Омске, Абакане, Томске, Иркутске, Барнауле, Перми и Хабаровске. Число пунктов выдачи и география сети пунктов будет увеличиваться каждый месяц, отметили в компании. Всего к концу 2022 г. планируется расширить сеть до 350 пунктов, отметил руководитель департамента логистики «Авито» Сергей Пустыльник.

В течение первых трех месяцев цена доставки заказа через пункты составит 9 руб., дальнейшая стоимость не раскрывается. В пунктах выдачи будут находиться примерочные, а также розетки для проверки электроники и бытовой техники. Через «Авито.Доставку» можно отправлять товары стоимостью до 150 000 руб., а максимальные габариты посылки не должны превышать вес до 15 кг.

Сервис «Авито.Доставка» был запущен в 2018 г. Он позволяет пользователям совершить покупку без личной встречи покупателя и продавца. После того как покупатель выбирает и оплачивает на сайте товар, банк-партнер замораживает эту сумму, а деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. Если покупатель отказывается от товара, стоимость товара и доставки возвращается на его карту.

Пользователи «Авито» ежемесячно размещают порядка 95 млн объявлений. По итогам 2020 г. количество сделок, совершенных через сервис, составило 182 млн, следует из сообщения компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных