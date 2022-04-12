«Авито» откроет собственную сеть пунктов выдачи заказов

Сервис «Авито.Доставка» был запущен в 2018 г. Он позволяет пользователям совершить покупку без личной встречи покупателя и продавца. После того как покупатель выбирает и оплачивает на сайте товар, банк-партнер замораживает эту сумму, а деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. Если покупатель отказывается от товара, стоимость товара и доставки возвращается на его карту.