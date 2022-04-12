«Авито» откроет собственную сеть пунктов выдачи заказов
Онлайн-сервис объявлений «Авито» вместе с логистической компанией Exmail откроет собственные пункты выдачи и отправки онлайн-заказов через «Авито.Доставку». Об этом «Ведомостям» сообщили в сервисе.
Первые 18 пунктов выдачи откроются в апреле этого года в 12 городах России — Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Омске, Абакане, Томске, Иркутске, Барнауле, Перми и Хабаровске. Число пунктов выдачи и география сети пунктов будет увеличиваться каждый месяц, отметили в компании. Всего к концу 2022 г. планируется расширить сеть до 350 пунктов, отметил руководитель департамента логистики «Авито» Сергей Пустыльник.
В течение первых трех месяцев цена доставки заказа через пункты составит 9 руб., дальнейшая стоимость не раскрывается. В пунктах выдачи будут находиться примерочные, а также розетки для проверки электроники и бытовой техники. Через «Авито.Доставку» можно отправлять товары стоимостью до 150 000 руб., а максимальные габариты посылки не должны превышать вес до 15 кг.
Сервис «Авито.Доставка» был запущен в 2018 г. Он позволяет пользователям совершить покупку без личной встречи покупателя и продавца. После того как покупатель выбирает и оплачивает на сайте товар, банк-партнер замораживает эту сумму, а деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. Если покупатель отказывается от товара, стоимость товара и доставки возвращается на его карту.
Пользователи «Авито» ежемесячно размещают порядка 95 млн объявлений. По итогам 2020 г. количество сделок, совершенных через сервис, составило 182 млн, следует из сообщения компании.