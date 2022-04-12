Egypt Air возобновит регулярные рейсы между Москвой и Каиром с 15 апреля
Египетская авиакомпания Egypt Air объявила о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром и обратно с 15 апреля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«EgyptAir с 15 апреля возобновляет рейсы в Москву на ежедневной основе бортами "Боинг" (Boing 737-800)», — говорится в сообщении. В пресс-службе также напомнили о необходимости соблюдения всех санитарных норм в связи с пандемией коронавируса и предоставления отрицательного ПЦР-теста на египетской границе, сделанного за 48 часов до отлета.
В начале марта египетский авиаперевозчик отменил все рейсы в Москву из-за проблем со страховкой полетов. Как тогда поясняли в пресс-службе, полеты были приостановлены из-за возникшей необходимости повторного перезаключения страховых контрактов, а также отказа некоторых европейских сторон страховать рейсы в Москву и обратно на фоне событий вокруг Украины и европейских санкций против российской стороны.
4 апреля правительство России приняло решение снять ограничения, наложенные из-за распространения коронавируса, на авиасообщение с 52 странами. В их число вошел и Египет. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, такое решение было принято на фоне спада заболеваемости по коронавирусу.
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов при ужесточении санкций. Россия приняла зеркальные меры. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в Россию детали для них. В ответ Минпромторг предложил возвращать самолеты лизингодателям только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Без такого разрешения компании смогут использовать самолеты и дальше.
После введения санкций иностранные авиакомпании начали приостанавливать полеты в Россию из-за проблем со страхованием таких полетов. 14 марта о приостановке рейсов Сеул — Владивосток сообщили южнокорейские перевозчики Korean Air и Air Busan.