Минцифры оценило дефицит мелованной бумаги из-за санкций ЕС в 40%

Мелованная бумага используется для наиболее дорогих и качественных изданий с иллюстрациями, а также для газет, журналов и рекламы. По оценке члена правления Союза предприятий печатной продукции (ГИПП) Татьяны Ивановой, на мелованной бумаге в России выпускается около трети книг. По данным ФТС, импорт такой бумаги в 2020 г. составил 636 000 т на сумму $601 млн. Иванова отметила, что это 80-85% объема рынка. 71% из этих поставок был из стран Европы.