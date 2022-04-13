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Минцифры оценило дефицит мелованной бумаги из-за санкций ЕС в 40%

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Дефицит мелованной бумаги после введения санкций ЕС составит 40% от потребляемого объема в России, сообщил РБК со ссылкой на Минцифры. В нынешних условиях книгоиздателям придется использовать российскую офсетную бумагу или замещать дефицит поставками из других регионов, отметили в министерстве.

Мелованная бумага используется для наиболее дорогих и качественных изданий с иллюстрациями, а также для газет, журналов и рекламы. По оценке члена правления Союза предприятий печатной продукции (ГИПП) Татьяны Ивановой, на мелованной бумаге в России выпускается около трети книг. По данным ФТС, импорт такой бумаги в 2020 г. составил 636 000 т на сумму $601 млн. Иванова отметила, что это 80-85% объема рынка. 71% из этих поставок был из стран Европы.

Основной поставщик мелованной бумаги из стран ЕС — Финляндия (42% всего импорта). Также бумагу в Россию поставляют Германия и Швеция — 10% и 8% соответственно. Доля Китая по итогам 2020 г. составила 16%. Российские производители мелованной бумаги - «Кама» и «Илим» — занимают 15-20% сегмента рынка мелованной бумаги, отметила Иванова. 

Также большим спросом у издателей пользуется менее качественная офсетная бумага. В Минпромторге сообщили, что ее производство составляет 890 000 т в год. Производители готовы при необходимости увеличить объемы поставок. В Минцифре сообщили, что офсетная бумага производится в России в «достаточном количестве».

Президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков сообщил изданию, что группа выпускала на импортной бумаге около 15% ассортимента (тираж в 2021 г. — 77 млн экземпляров). Директор «Росмэн» Борис Кузнецов отметил, что на бумаге иностранного производства печатается около четверти книг (тираж в 2021 г. составил 9,2 млн экземпляров). Директор по производству «Альпины» Константин Лунь оценил долю импортной бумаги в 20% (тираж — 1,2 млн экземпляров). Представитель «Рипол Классик» (900 000 экземпляров) сообщил, что в ассортименте издательства нет книг, на 100% состоящих из российских материалов. В пресс-службе «Просвещения» не ответили на запрос издания. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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