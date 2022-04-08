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Общество

В России предложили отменить ЕГЭ из-за нехватки бумаги

Ведомости

Руководитель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов предложил сделать сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году добровольной из-за нехватки офисной бумаги. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, а в след за этим осложнит поступление выпускников в вузы. Чтобы снизить «градус напряжённости», предлагаю в этом году сделать ЕГЭ добровольным, а вступительную кампанию провести на основе результатов обычных экзаменов», — заявил он.

По словам Миронова, ситуация с нехваткой бумаги в образовательных учреждениях продолжает усугубляться: закупать ее по высоким ценам региональные министерства образования и муниципальные отделы образования не могут. При этом чиновники не смогли придумать варианты выхода из этой ситуации, «да и вред ли придумают», считает глава фракции.

«Нет бумаги – нет ЕГЭ. Ещё несколько недель назад, практически сразу же после начала военной операции на Украине, в некоторых крупных регионах страны из-за внезапно возникшего дефицита бумаги сорвалось написание Всероссийских проверочных работ», — отметил Миронов.

Кроме этого, он назвал ЕГЭ «самым настоящим проклятием российского образования» и призвал использовать нехватку бумаги для постепенного отказа от него.

С конца февраля многие западные компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России. Это сделали в том числе крупные поставщики мелованной бумаги — Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper, писал «Коммерсантъ». Рост цен на бумагу пришёлся на вторую неделю марта. Так, по данным «КП», в магазинах Петербурга пачка бумаги формата А4, которая раньше стоила 250-300 руб., теперь стоит 1500-1700 руб.

21 марта в Минпромторге исключили дефицит офисной бумаги в России. В ведомстве отметили, что ситуация с поставками стабилизируется в течение ближайшего времени. При этом отечественные предприятия почти полностью обеспечивают существующий на российском рынке спрос на офисную бумагу — в стране работают три предприятия, которые как обслуживали внутренний рынок, так и поставляли товары за рубеж, поясняли в Минпромторге. 1 апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил о нормализации ситуации с дефицитом офисной бумаги: «цены возвращаются к уровням января — февраля, и никакого дефицита в ближайшее время не будет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных