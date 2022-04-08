В России предложили отменить ЕГЭ из-за нехватки бумаги

21 марта в Минпромторге исключили дефицит офисной бумаги в России. В ведомстве отметили, что ситуация с поставками стабилизируется в течение ближайшего времени. При этом отечественные предприятия почти полностью обеспечивают существующий на российском рынке спрос на офисную бумагу — в стране работают три предприятия, которые как обслуживали внутренний рынок, так и поставляли товары за рубеж, поясняли в Минпромторге. 1 апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил о нормализации ситуации с дефицитом офисной бумаги: «цены возвращаются к уровням января — февраля, и никакого дефицита в ближайшее время не будет».