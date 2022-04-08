В России предложили отменить ЕГЭ из-за нехватки бумаги
Руководитель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов предложил сделать сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году добровольной из-за нехватки офисной бумаги. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, а в след за этим осложнит поступление выпускников в вузы. Чтобы снизить «градус напряжённости», предлагаю в этом году сделать ЕГЭ добровольным, а вступительную кампанию провести на основе результатов обычных экзаменов», — заявил он.
По словам Миронова, ситуация с нехваткой бумаги в образовательных учреждениях продолжает усугубляться: закупать ее по высоким ценам региональные министерства образования и муниципальные отделы образования не могут. При этом чиновники не смогли придумать варианты выхода из этой ситуации, «да и вред ли придумают», считает глава фракции.
«Нет бумаги – нет ЕГЭ. Ещё несколько недель назад, практически сразу же после начала военной операции на Украине, в некоторых крупных регионах страны из-за внезапно возникшего дефицита бумаги сорвалось написание Всероссийских проверочных работ», — отметил Миронов.
Кроме этого, он назвал ЕГЭ «самым настоящим проклятием российского образования» и призвал использовать нехватку бумаги для постепенного отказа от него.
С конца февраля многие западные компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России. Это сделали в том числе крупные поставщики мелованной бумаги — Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper, писал «Коммерсантъ». Рост цен на бумагу пришёлся на вторую неделю марта. Так, по данным «КП», в магазинах Петербурга пачка бумаги формата А4, которая раньше стоила 250-300 руб., теперь стоит 1500-1700 руб.
21 марта в Минпромторге исключили дефицит офисной бумаги в России. В ведомстве отметили, что ситуация с поставками стабилизируется в течение ближайшего времени. При этом отечественные предприятия почти полностью обеспечивают существующий на российском рынке спрос на офисную бумагу — в стране работают три предприятия, которые как обслуживали внутренний рынок, так и поставляли товары за рубеж, поясняли в Минпромторге. 1 апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил о нормализации ситуации с дефицитом офисной бумаги: «цены возвращаются к уровням января — февраля, и никакого дефицита в ближайшее время не будет».