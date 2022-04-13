Владелец брендов Durex и Vanish начал передачу российского бизнеса

Reckitt будет сотрудничать с российскими коллегами над проработкой вариантов по отчуждению бизнеса, чтобы обеспечить плавный переход к новым владельцам. Компания также заверила, что сделает все возможное, чтобы сотрудники сохранили работу, и продолжит выплачивать им зарплату до конца года. Штат Reckitt в России насчитывает 1300 человек.