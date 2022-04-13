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Бизнес

Владелец брендов Durex и Vanish начал передачу российского бизнеса

Ведомости

Британская Reckitt Benckiser Group начала процесс передачи своего российского бизнеса третьим лицам, говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что его могут передать третьей стороне или российским сотрудникам компании.

Reckitt будет сотрудничать с российскими коллегами над проработкой вариантов по отчуждению бизнеса, чтобы обеспечить плавный переход к новым владельцам. Компания также заверила, что сделает все возможное, чтобы сотрудники сохранили работу, и продолжит выплачивать им зарплату до конца года. Штат Reckitt в России насчитывает 1300 человек.

Ранее компания приостановила рекламные и спонсорские кампании в России, а также заморозила свои инвестиции в стране.

Reckitt специализируется на производстве бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cillit Bang, Vanish, Tiret, Calgon, Finish и Dosia, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils, презервативы Durex и Contex, средства депиляции Veet и тесты на беременность Evitest.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных