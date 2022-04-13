Владелец брендов Durex и Vanish начал передачу российского бизнеса
Британская Reckitt Benckiser Group начала процесс передачи своего российского бизнеса третьим лицам, говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что его могут передать третьей стороне или российским сотрудникам компании.
Reckitt будет сотрудничать с российскими коллегами над проработкой вариантов по отчуждению бизнеса, чтобы обеспечить плавный переход к новым владельцам. Компания также заверила, что сделает все возможное, чтобы сотрудники сохранили работу, и продолжит выплачивать им зарплату до конца года. Штат Reckitt в России насчитывает 1300 человек.
Ранее компания приостановила рекламные и спонсорские кампании в России, а также заморозила свои инвестиции в стране.
Reckitt специализируется на производстве бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cillit Bang, Vanish, Tiret, Calgon, Finish и Dosia, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils, презервативы Durex и Contex, средства депиляции Veet и тесты на беременность Evitest.