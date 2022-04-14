«Северсталь» заявила о готовности нарастить производство гвоздей после слов Матвиенко

Слова спикера Совфеда прокомментировали и в Минпромторге: в ведомстве заявили, что гвозди в России производятся в «достаточном количестве», а внутренний спрос полностью удовлетворяется. «Российские компании производят гвозди в достаточном количестве. Мощности пяти крупнейших предприятий позволяют выпускать каждому из них от 600 до 2500 т гвоздей в месяц, малые предприятия в общей сложности выпускают от 2000 до 2500 т гвоздей в месяц. При этом спрос на гвозди падает примерно на 5% ежегодно, эта часть рынка замещается саморезами», — разъяснили в ведомстве.