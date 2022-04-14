«Северсталь» заявила о готовности нарастить производство гвоздей после слов Матвиенко
«Северсталь» готова нарастить производство гвоздей, если это будет необходимо и если на них будет спрос. Об этом заявил гендиректор компании Александр Шевелев, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о недостаточном объеме локализации производства в России.
«Сложно не согласиться с Валентиной Ивановной Матвиенко, что в текущей ситуации особенно важна самообеспеченность страны базовыми товарами. Но в отношении производства гвоздей вынужден поправить — гвозди в нашей стране исторически производились и производятся, в том числе на предприятиях «Северсталь Метиза» <…>. Но при необходимости и наличии спроса — готовы заметно увеличить эти показатели», — написал Шевелев на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, в 2021 г. компания произвела более 9000 т гвоздей, покрыв примерно 8% внутреннего спроса. В целом по рынку около 77% потребления гвоздей в России покрывают отечественные производители, при этом в прошлом году российские компании экспортировали около 20 000 т этого товара — прежде всего в страны СНГ.
«То есть, грубо говоря, мы производим столько же гвоздей, сколько страна потребляет, но экономическая целесообразность побуждает нас к внешнему товарообмену», — добавил гендиректор «Северстали». Он отметил, что компания сможет заместить большинство ранее импортируемых продуктов из стали «при должном подходе, спросе и поддержке государства».
Производитель саморезов Prof-met из Ульяновской области также готов начать выпуск гвоздей, если ему будет оказана финансовая поддержка со стороны государства. Как пояснил гендиректор компании Дмитрий Миридонов, производить гвозди проще, чем саморезы, однако из-за того, что стоимость проволоки, из которой делают гвозди, слишком высока, себестоимость гвоздей выше их конечной стоимости. «Поэтому финансовой целесообразности делать гвозди в России нет», — сказал он агентству «РИА Новости».
На заседании Совфеда 13 апреля Матвиенко удивилась тому, что Россия не производит гвозди, а импортирует их. «Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — сказала сенатор. Она предложила привлечь к производству гвоздей малый и средней бизнес, который «наклепает этих гвоздей столько, что завалит всю Россию». Поводом для заявления Матвиенко стало выступление сенатора Эдуарда Росселя, который поднял на заседании тему импортозамещения.
Слова спикера Совфеда прокомментировали и в Минпромторге: в ведомстве заявили, что гвозди в России производятся в «достаточном количестве», а внутренний спрос полностью удовлетворяется. «Российские компании производят гвозди в достаточном количестве. Мощности пяти крупнейших предприятий позволяют выпускать каждому из них от 600 до 2500 т гвоздей в месяц, малые предприятия в общей сложности выпускают от 2000 до 2500 т гвоздей в месяц. При этом спрос на гвозди падает примерно на 5% ежегодно, эта часть рынка замещается саморезами», — разъяснили в ведомстве.
По данным Минпромторга, в Россию гвозди импортируются в основном из Белоруссии в объеме 2000 т в месяц. При этом речь идет не об обычных гвоздях, а узком сегменте — например, латунных или мелких. «Внутренний спрос мы закрываем, и 20% гвоздей собственного производства мы экспортируем в страны СНГ», — добавили в министерстве.