«Коммерсантъ»: «Русагро» заинтересовался покупкой российских активов финской Valio

Финская компания объявила о прекращении работы в России 7 марта в связи с военной операцией на Украине. Два дня спустя в российском офисе Valio сообщили, что операционная деятельность компании продолжается и она поддерживает функционирование производства и логистических операций. В 2021 г. выручка российского бизнеса Valio выросла на 8,78% год к году, до 8,14 млрд руб., чистая прибыль достигла 320,47 млн руб. (+29,25%).