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«Коммерсантъ»: «Русагро» заинтересовался покупкой российских активов финской Valio

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Группа «Русагро» изучает возможность покупки российского бизнеса финского производителя молочной продукции Valio, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Один из собеседников издания уточнил, что «Русагро» вряд ли является единственным претендентом. 

По данным газеты, в рамках сделки «Русагро» может приобрести производственную площадку в Ершово (Московская область) мощностью 15 000 т продукции в год. На заводе выпускают плавленый сыр под брендами Oltermanni и Viola. Также в сделку могут войти права на марку Viola, но без связки с Valio.

Покупка бизнеса Valio позволит «Русагро» получить доступ к системе дистрибуции и выход на розничный рынок в сегменте плавленых сыров, для производства которых может поставлять сырье с других своих площадок, отметил гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. По его словам, группа может поставлять сырье для производства с других своих площадок.

Финская компания объявила о прекращении работы в России 7 марта в связи с военной операцией на Украине. Два дня спустя в российском офисе Valio сообщили, что операционная деятельность компании продолжается и она поддерживает функционирование производства и логистических операций. В 2021 г. выручка российского бизнеса Valio выросла на 8,78% год к году, до 8,14 млрд руб., чистая прибыль достигла 320,47 млн руб. (+29,25%).

«Русагро» — один из крупнейших российских производителей сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. В портфель группы входят бренды «Русский сахар», «Чайкофский» «Слово мясника», «Московский провансаль», «Мечта хозяйки» и др. В 2021 г. выручка компании выросла на 40%, до 222,9 млрд руб., чистая прибыль — на 71%, до 41,4 млрд руб. 

Основной бенефициар «Русагро», экс-сенатор Вадим Мошкович 10 марта вышел из совета директоров группы после того, как попал под санкции Евросоюза. Подконтрольная ему кипрская Granada Capital CY Ltd снизила долю в «Русагро» до 49%, передав 7,22% акций Юрию Журавлеву. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных