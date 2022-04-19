«Коммерсантъ»: «Русагро» заинтересовался покупкой российских активов финской Valio
По данным газеты, в рамках сделки «Русагро» может приобрести производственную площадку в Ершово (Московская область) мощностью 15 000 т продукции в год. На заводе выпускают плавленый сыр под брендами Oltermanni и Viola. Также в сделку могут войти права на марку Viola, но без связки с Valio.
Покупка бизнеса Valio позволит «Русагро» получить доступ к системе дистрибуции и выход на розничный рынок в сегменте плавленых сыров, для производства которых может поставлять сырье с других своих площадок, отметил гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. По его словам, группа может поставлять сырье для производства с других своих площадок.
Финская компания объявила о прекращении работы в России 7 марта в связи с военной операцией на Украине. Два дня спустя в российском офисе Valio сообщили, что операционная деятельность компании продолжается и она поддерживает функционирование производства и логистических операций. В 2021 г. выручка российского бизнеса Valio выросла на 8,78% год к году, до 8,14 млрд руб., чистая прибыль достигла 320,47 млн руб. (+29,25%).
«Русагро» — один из крупнейших российских производителей сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. В портфель группы входят бренды «Русский сахар», «Чайкофский» «Слово мясника», «Московский провансаль», «Мечта хозяйки» и др. В 2021 г. выручка компании выросла на 40%, до 222,9 млрд руб., чистая прибыль — на 71%, до 41,4 млрд руб.
Основной бенефициар «Русагро», экс-сенатор Вадим Мошкович 10 марта вышел из совета директоров группы после того, как попал под санкции Евросоюза. Подконтрольная ему кипрская Granada Capital CY Ltd снизила долю в «Русагро» до 49%, передав 7,22% акций Юрию Журавлеву.