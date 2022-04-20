Wartsila спишет российские активы на 200 млн евро
Финский поставщик оборудования и технологий для рынка энергетики и судостроения Wartsila спишет 200 млн евро, связанных с активами и бизнес-процессами в России, заявили в компании.
Wartsila приостановила все поставки и продажи в России с конца февраля из-за начала спецоперации на Украине, уточнили в компании. «В нынешних условиях для Wartsila невыгодно продолжать деятельность в России», – говорится в заявлении. Компания решила еще больше сократить масштаб своей деятельности в стране, поэтому было принято решение о создании резерва в размере 200 млн евро в финансовой отчетности по итогам I квартала 2022 г.
Эти действия окажут негативное влияние на финансовые показатели Wartsila, отметили в компании: на деятельность в России приходилось порядка 5% чистых продаж, или примерно 40 млн евро.
У Wartsila в России располагается три офиса с численностью работников более 750 человек. Подразделение Wartsila Energy занимается поставками электростанций на рынок децентрализованных источников энергии, подразделение Wartsila Marine – работает с компаниями из сферы морских перевозок и в нефтегазовой промышленности. Первое представительство компании в России было открыто в 1981 г.
С начала спецоперации свою деятельность в России приостановили или свернули полностью несколько десятков западных компаний, среди них производители компьютерной техники и разработчики ПО, fashion-ритейлеры, производители товаров для дома, автомобилей и др.