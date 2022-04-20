Wartsila спишет российские активы на 200 млн евро

Wartsila приостановила все поставки и продажи в России с конца февраля из-за начала спецоперации на Украине, уточнили в компании. «В нынешних условиях для Wartsila невыгодно продолжать деятельность в России», – говорится в заявлении. Компания решила еще больше сократить масштаб своей деятельности в стране, поэтому было принято решение о создании резерва в размере 200 млн евро в финансовой отчетности по итогам I квартала 2022 г.