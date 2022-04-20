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Wartsila спишет российские активы на 200 млн евро

Ведомости

Финский поставщик оборудования и технологий для рынка энергетики и судостроения Wartsila спишет 200 млн евро, связанных с активами и бизнес-процессами в России, заявили в компании.

Wartsila приостановила все поставки и продажи в России с конца февраля из-за начала спецоперации на Украине, уточнили в компании. «В нынешних условиях для Wartsila невыгодно продолжать деятельность в России», – говорится в заявлении. Компания решила еще больше сократить масштаб своей деятельности в стране, поэтому было принято решение о создании резерва в размере 200 млн евро в финансовой отчетности по итогам I квартала 2022 г.

Эти действия окажут негативное влияние на финансовые показатели Wartsila, отметили в компании: на деятельность в России приходилось порядка 5% чистых продаж, или примерно 40 млн евро.

У Wartsila в России располагается три офиса с численностью работников более 750 человек. Подразделение Wartsila Energy занимается поставками электростанций на рынок децентрализованных источников энергии, подразделение Wartsila Marine – работает с компаниями из сферы морских перевозок и в нефтегазовой промышленности. Первое представительство компании в России было открыто в 1981 г.

С начала спецоперации свою деятельность в России приостановили или свернули полностью несколько десятков западных компаний, среди них производители компьютерной техники и разработчики ПО, fashion-ритейлеры, производители товаров для дома, автомобилей и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных