FT: ушедшие из России компании продолжают платить зарплату 200 000 сотрудников

В газете отметили, что специалисты, занятые в сферах производства и ритейла, в ближайшее время могут потерять работу, если иностранные предприятия так и не возобновят деятельность в России. По словам юриста фирмы FisherBroyles Питера Файндинга, компании, приостановившие свою деятельность, по-прежнему обязаны платить сотрудникам в соответствии с российским законодательством.