FT: ушедшие из России компании продолжают платить зарплату 200 000 сотрудников
Зарубежные компании, объявившие об уходе с российского рынка или приостановке деятельности в стране на фоне военной операции на Украине, продолжают выплачивать зарплату около 200 000 сотрудников в России, сообщает газета Financial Times.
Согласно подсчетам аналитиков издания, по меньшей мере 188 000 сотрудников в России продолжают получать зарплату. «Реальное число, вероятно, намного выше, поскольку крупные работодатели, включая Yum! Brands и Coca-Cola, не подтвердили, продолжают ли они платить своим сотрудникам», — отметили эксперты.
В газете отметили, что специалисты, занятые в сферах производства и ритейла, в ближайшее время могут потерять работу, если иностранные предприятия так и не возобновят деятельность в России. По словам юриста фирмы FisherBroyles Питера Файндинга, компании, приостановившие свою деятельность, по-прежнему обязаны платить сотрудникам в соответствии с российским законодательством.
Файндинг также считает, что выплаты сотрудникам минимальной заработной платы в размере примерно 12 500 руб. ($156) в месяц — это относительно небольшие расходы для крупных компаний. Результаты опроса от Boston Consulting Group (BCG) показывают: большинство инвесторов считают, что пройдет от двух до пяти лет, прежде чем западные компании смогут вернуться в Россию.
Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены и чиновники. Страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию, а также импорт из России, закрыли свое воздушное пространство и порты, заморозили резервы ЦБ и активы нескольких российских банков и бизнесменов.
Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 750 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.