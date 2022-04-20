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FT: ушедшие из России компании продолжают платить зарплату 200 000 сотрудников

Ведомости

Зарубежные компании, объявившие об уходе с российского рынка или приостановке деятельности в стране на фоне военной операции на Украине, продолжают выплачивать зарплату около 200 000 сотрудников в России, сообщает газета Financial Times. 

Согласно подсчетам аналитиков издания, по меньшей мере 188 000 сотрудников в России продолжают получать зарплату. «Реальное число, вероятно, намного выше, поскольку крупные работодатели, включая Yum! Brands и Coca-Cola, не подтвердили, продолжают ли они платить своим сотрудникам», — отметили эксперты. 

В газете отметили, что специалисты, занятые в сферах производства и ритейла, в ближайшее время могут потерять работу, если иностранные предприятия так и не возобновят деятельность в России. По словам юриста фирмы FisherBroyles Питера Файндинга, компании, приостановившие свою деятельность, по-прежнему обязаны платить сотрудникам в соответствии с российским законодательством.

Файндинг также считает, что выплаты сотрудникам минимальной заработной платы в размере примерно 12 500 руб. ($156) в месяц — это относительно небольшие расходы для крупных компаний. Результаты опроса от Boston Consulting Group (BCG) показывают: большинство инвесторов считают, что пройдет от двух до пяти лет, прежде чем западные компании смогут вернуться в Россию. 

Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены и чиновники. Страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию, а также импорт из России, закрыли свое воздушное пространство и порты, заморозили резервы ЦБ и активы нескольких российских банков и бизнесменов.

Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 750 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных