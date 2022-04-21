РБК узнал о назначении Вадима Воробьева и.о. президента «Лукойла»
Ранее сегодня пресс-служба «Лукойла» сообщила, что президент и член совета директоров компании Вагит Алекперов решил отказаться от своих полномочий, соответствующие уведомления он направил председателю совета директоров.
В середине апреля Алекперов попал под санкции Великобритании. Правительство страны заморозило его счета, запретило ему въезд в Соединенное королевство, а также ввело ограничения в отношении судов и самолетов, которые находятся в его собственности или под его контролем.
В «Лукойле» сообщили, что по состоянию на 31 марта Алекперов владел и распоряжался голосами 3,12% акций компании. Также он обладал «бенефициарным экономическим интересом», в том числе через семейные трасты и ПИФы, в отношении 5,43% акций, однако не распоряжался их голосами. Алекперов не является контролирующим акционером «Лукойла», подчеркнули в компании.
Вадим Воробьев родился в 1961 г., закончил Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и получил степень кандидата экономических наук. В 1992-1998 гг. Воробьев занимал руководящие должности в страховых и банковских структурах Нижнего Новгорода, в 1998-2002 гг. был вице-президентом, а затем президентом нефтяной компании «Норси-Ойл», которая в 2001 г. вошла в состав «Лукойла». После этого Воробьев занимал различные руководящие посты в компании, в 2016 г. был назначен вице-президентом по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке, а в 2018 г. — первым вице-президентом.