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РБК узнал о назначении Вадима Воробьева и.о. президента «Лукойла»

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Совет директоров «Лукойла» 21 апреля назначил исполняющим обязанности президента компании первого исполнительного вице-президента и члена правления компании Вадима Воробьева, сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к «Лукойлу». 

Ранее сегодня пресс-служба «Лукойла» сообщила, что президент и член совета директоров компании Вагит Алекперов решил отказаться от своих полномочий, соответствующие уведомления он направил председателю совета директоров. 

В середине апреля Алекперов попал под санкции Великобритании. Правительство страны заморозило его счета, запретило ему въезд в Соединенное королевство, а также ввело ограничения в отношении судов и самолетов, которые находятся в его собственности или под его контролем. 

В «Лукойле» сообщили, что по состоянию на 31 марта Алекперов владел и распоряжался голосами 3,12% акций компании. Также он обладал «бенефициарным экономическим интересом», в том числе через семейные трасты и ПИФы, в отношении 5,43% акций, однако не распоряжался их голосами. Алекперов не является контролирующим акционером «Лукойла», подчеркнули в компании. 

Вадим Воробьев родился в 1961 г., закончил Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и получил степень кандидата экономических наук. В 1992-1998 гг. Воробьев занимал руководящие должности в страховых и банковских структурах Нижнего Новгорода, в 1998-2002 гг. был вице-президентом, а затем президентом нефтяной компании «Норси-Ойл», которая в 2001 г. вошла в состав «Лукойла». После этого Воробьев занимал различные руководящие посты в компании, в 2016 г. был назначен вице-президентом по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке, а в 2018 г. — первым вице-президентом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных