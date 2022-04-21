РБК узнал о назначении Вадима Воробьева и.о. президента «Лукойла»

Вадим Воробьев родился в 1961 г., закончил Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и получил степень кандидата экономических наук. В 1992-1998 гг. Воробьев занимал руководящие должности в страховых и банковских структурах Нижнего Новгорода, в 1998-2002 гг. был вице-президентом, а затем президентом нефтяной компании «Норси-Ойл», которая в 2001 г. вошла в состав «Лукойла». После этого Воробьев занимал различные руководящие посты в компании, в 2016 г. был назначен вице-президентом по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке, а в 2018 г. — первым вице-президентом.