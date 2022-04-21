Yonhap: Korean Air оштрафовали в России на $89 млн
Таможенные органы России оштрафовали национального авиаперевозчика Южной Кореи Korean Air на 110 млрд вон ($89 млн) из-за нарушения процедуры вылета из международного аэропорта «Шереметьево» в прошлом году, сообщает агентство Yonhap.
По данным агентства, 22 февраля 2021 г. грузовой борт KE529, направлявшийся из Инчхона во Франкфурт-на-Майне через Москву, вылетел, не получив предварительного разрешения со стороны таможенных органов аэропорта «Шереметьево». Пресс-служба авиаперевозчика заявила о подаче необходимых документов для обжалования этого решения.
«Мы предпримем все возможные шаги, чтобы отменить или уменьшить чрезмерный и необоснованный штраф», — сообщили в компании. Представители южнокорейской авиационной отрасли считают, что Россия наложила штраф якобы из-за финансовых проблем, которые вызваны санкциями США после начала военной операции на Украине, указывает Yonhap.
14 марта Korean Air и еще один южнокорейский перевозчик Air Busan объявили о приостановке продажи билетов на рейсы Сеул — Владивосток. Глава агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков заявил, что рейсы этих компаний в Сеул – последние международные рейсы, которые остались в расписании аэропорта Владивостока.
После начала военной операции на Украине ряд западных стран, включая членов Евросоюза, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, Россия приняла зеркальные меры. В конце февраля ЕС запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Сообщалось, что лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта. Затем ЕС разрешил сохранить лизинговые контракты, которые были заключены до 26 февраля.