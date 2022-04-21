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Yonhap: Korean Air оштрафовали в России на $89 млн

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Таможенные органы России оштрафовали национального авиаперевозчика Южной Кореи Korean Air на 110 млрд вон ($89 млн) из-за нарушения процедуры вылета из международного аэропорта «Шереметьево» в прошлом году, сообщает агентство Yonhap.

По данным агентства, 22 февраля 2021 г. грузовой борт KE529, направлявшийся из Инчхона во Франкфурт-на-Майне через Москву, вылетел, не получив предварительного разрешения со стороны таможенных органов аэропорта «Шереметьево». Пресс-служба авиаперевозчика заявила о подаче необходимых документов для обжалования этого решения.

«Мы предпримем все возможные шаги, чтобы отменить или уменьшить чрезмерный и необоснованный штраф», — сообщили в компании. Представители южнокорейской авиационной отрасли считают, что Россия наложила штраф якобы из-за финансовых проблем, которые вызваны санкциями США после начала военной операции на Украине, указывает Yonhap. 

14 марта Korean Air и еще один южнокорейский перевозчик Air Busan объявили о приостановке продажи билетов на рейсы Сеул — Владивосток. Глава агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков заявил, что рейсы этих компаний в Сеул – последние международные рейсы, которые остались в расписании аэропорта Владивостока.

После начала военной операции на Украине ряд западных стран, включая членов Евросоюза, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, Россия приняла зеркальные меры. В конце февраля ЕС запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Сообщалось, что лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта. Затем ЕС разрешил сохранить лизинговые контракты, которые были заключены до 26 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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