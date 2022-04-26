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Финская Valio продаст российское производство компании «Велком»

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Финский концерн Valio, специализирующийся на производстве молочных продуктов, продаст российское производство компании «Велком» после ухода из страны, сообщает пресс-служба компании.

«Финский концерн Valio завершил переговоры о продаже российского подразделения. Valio Group продает бизнес группе компаний "Велком". В рамках сделки покупатель приобретает права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области», — говорится в сообщении.

В компании считают, что эта сделка позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом. После изменения структуры собственности все сотрудники продолжат работу в компании, подчеркнули в пресс-службе. В 2020 г. продажи российского подразделения Valio достигли 85 млн евро. Это составляет примерно 5% от глобальных продаж концерна (1,8 млрд евро).

Valio объявила о прекращении работы в России 7 марта в связи с военной операцией на Украине. Два дня спустя в российском офисе компании сообщили, что ее операционная деятельность продолжается и она поддерживает функционирование производства и логистических операций. В 2021 г. выручка российского бизнеса Valio выросла на 8,78% год к году до 8,14 млрд руб., чистая прибыль достигла 320,47 млн руб. (+29,25%).

Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 750 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных