Финская Valio продаст российское производство компании «Велком»
В компании считают, что эта сделка позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом. После изменения структуры собственности все сотрудники продолжат работу в компании, подчеркнули в пресс-службе. В 2020 г. продажи российского подразделения Valio достигли 85 млн евро. Это составляет примерно 5% от глобальных продаж концерна (1,8 млрд евро).
Valio объявила о прекращении работы в России 7 марта в связи с военной операцией на Украине. Два дня спустя в российском офисе компании сообщили, что ее операционная деятельность продолжается и она поддерживает функционирование производства и логистических операций. В 2021 г. выручка российского бизнеса Valio выросла на 8,78% год к году до 8,14 млрд руб., чистая прибыль достигла 320,47 млн руб. (+29,25%).
Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 750 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.