Производитель очков Ray-Ban подал иск к JPMorgan из-за кражи $270 млн

«Все мошеннические переводы были сделаны в круглых долларовых суммах (без центов), что резко отличалось от предыдущих периодов, когда переводы в круглых долларовых суммах были относительно редкими», — говорится в сообщении EM. В это же время резко вырос ежемесячный объем операций с $15 млн до $100 млн, а также перевод денег на счета подставных компаний в региональных банках.