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Производитель очков Ray-Ban подал иск к JPMorgan из-за кражи $270 млн

Ведомости

Французский производитель очков Ray-Ban подал иск к JPMorgan Chase Bank из-за кражи $270 млн со счета компании в Нью-Йорке, пишет агентство Bloomberg.

Иск к JPMorgan подала компания Essilor Manufacturing, которая является тайским подразделением французского предприятия EssilorLuxottica SA, в состав которого входит бренд Ray-Ban. Как утверждают представители компании, банк знал о действовавшей с сентября 2019 г. подозрительной схеме мошеннических транзакций, но не предупредил о ней.

«Все мошеннические переводы были сделаны в круглых долларовых суммах (без центов), что резко отличалось от предыдущих периодов, когда переводы в круглых долларовых суммах были относительно редкими», — говорится в сообщении EM. В это же время резко вырос ежемесячный объем операций с $15 млн до $100 млн, а также перевод денег на счета подставных компаний в региональных банках.

Производитель очков утверждает, что ему удалось восстановить только $172 млн из похищенных средств. Компания требует от JPMorgan возмещения убытков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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