Производитель очков Ray-Ban подал иск к JPMorgan из-за кражи $270 млн
Французский производитель очков Ray-Ban подал иск к JPMorgan Chase Bank из-за кражи $270 млн со счета компании в Нью-Йорке, пишет агентство Bloomberg.
Иск к JPMorgan подала компания Essilor Manufacturing, которая является тайским подразделением французского предприятия EssilorLuxottica SA, в состав которого входит бренд Ray-Ban. Как утверждают представители компании, банк знал о действовавшей с сентября 2019 г. подозрительной схеме мошеннических транзакций, но не предупредил о ней.
«Все мошеннические переводы были сделаны в круглых долларовых суммах (без центов), что резко отличалось от предыдущих периодов, когда переводы в круглых долларовых суммах были относительно редкими», — говорится в сообщении EM. В это же время резко вырос ежемесячный объем операций с $15 млн до $100 млн, а также перевод денег на счета подставных компаний в региональных банках.
Производитель очков утверждает, что ему удалось восстановить только $172 млн из похищенных средств. Компания требует от JPMorgan возмещения убытков.