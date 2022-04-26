Ariana Afghan Airlines возобновила рейсы в Москву
Национальная авиакомпания Афганистана Ariana Afghan Airlines 25 апреля возобновила рейсы Кабул - Москва - Кабул в аэропорт «Шереметьево», сообщила пресс-служба аэропорта.
В «Шереметьево» рассказали, что авиакомпания будет осуществлять полеты по рейсу раз в неделю. Самолет Boeing 737-400/500 будет прилетать по понедельникам в 22:10 мск, а вылет назначен на вторник на 01:05 мск. Пассажиров рейса будут обслуживать в терминале С.
Авиакомпания Ariana Afghan Airlines была основана в 1955 г. Она осуществляет рейсы в крупнейшие города Афганистана, России, Турции и ОАЭ и планирует возобновить полеты в Пакистан, Иран и Индию.
Авиасообщение России и Афганистана было приостановлено после того, как движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) пришло к власти в Афганистане в августе прошлого года. Это произошло после вывода из страны войск США, которые находились там около 20 лет.