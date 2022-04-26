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Ariana Afghan Airlines возобновила рейсы в Москву

Ведомости

Национальная авиакомпания Афганистана Ariana Afghan Airlines 25 апреля возобновила рейсы Кабул - Москва - Кабул в аэропорт «Шереметьево», сообщила пресс-служба аэропорта.

В «Шереметьево» рассказали, что авиакомпания будет осуществлять полеты по рейсу раз в неделю. Самолет Boeing 737-400/500 будет прилетать по понедельникам в 22:10 мск, а вылет назначен на вторник на 01:05 мск. Пассажиров рейса будут обслуживать в терминале С.

Авиакомпания Ariana Afghan Airlines была основана в 1955 г. Она осуществляет рейсы в крупнейшие города Афганистана, России, Турции и ОАЭ и планирует возобновить полеты в Пакистан, Иран и Индию.

Авиасообщение России и Афганистана было приостановлено после того, как движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) пришло к власти в Афганистане в августе прошлого года. Это произошло после вывода из страны войск США, которые находились там около 20 лет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных