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ИТ-дистрибутор Elko grupa продал бизнес в России

Ведомости

Латвийский дистрибутор ИТ-продуктов и бытовой техники Elko grupa продала свои дочерние компании в России и начал разделение операционных и технических бизнес-процессов, сообщила компания. 

«Elko grupa получила разрешение от всех заинтересованных сторон на продажу двух дочерних компаний в России: Elko Rus (ООО "Элко Рус") и торгового дома "Абсолют" (ООО "ТД "Абсолют»), — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

В компании отметили, что такой шаг снизит риски, связанные с российским рынком, и улучшит финансовый баланс группы. Будет устранен валютный риск, общие расходы на основную деятельность уменьшатся, что позволит развивать бизнес на других рынках. 

После начала спецоперации России на Украине Elko grupa прекратила поставки в Россию, а сделка по продаже дочерних компаний была зарегистрирована 25 апреля. По данным «СПАРК-Интерфакс», новым владельцем обеих компаний стал Александр Ямницкий — ему принадлежит по 100% в каждом юрлице. По данным из открытых источников, Ямницкий курировал работу Elko grupa в России. 

С начала спецоперации несколько сотен западных компаний уже ограничили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков ПО продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, MicrosoftCisco, Acer и др. Adobe разрешила продлевать лицензии на продукты действующим клиентам из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных