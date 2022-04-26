ИТ-дистрибутор Elko grupa продал бизнес в России
Латвийский дистрибутор ИТ-продуктов и бытовой техники Elko grupa продала свои дочерние компании в России и начал разделение операционных и технических бизнес-процессов, сообщила компания.
«Elko grupa получила разрешение от всех заинтересованных сторон на продажу двух дочерних компаний в России: Elko Rus (ООО "Элко Рус") и торгового дома "Абсолют" (ООО "ТД "Абсолют»), — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
В компании отметили, что такой шаг снизит риски, связанные с российским рынком, и улучшит финансовый баланс группы. Будет устранен валютный риск, общие расходы на основную деятельность уменьшатся, что позволит развивать бизнес на других рынках.
После начала спецоперации России на Украине Elko grupa прекратила поставки в Россию, а сделка по продаже дочерних компаний была зарегистрирована 25 апреля. По данным «СПАРК-Интерфакс», новым владельцем обеих компаний стал Александр Ямницкий — ему принадлежит по 100% в каждом юрлице. По данным из открытых источников, Ямницкий курировал работу Elko grupa в России.
С начала спецоперации несколько сотен западных компаний уже ограничили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков ПО продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco, Acer и др. Adobe разрешила продлевать лицензии на продукты действующим клиентам из России.