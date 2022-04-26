ИТ-дистрибутор Elko grupa продал бизнес в России

После начала спецоперации России на Украине Elko grupa прекратила поставки в Россию, а сделка по продаже дочерних компаний была зарегистрирована 25 апреля. По данным «СПАРК-Интерфакс», новым владельцем обеих компаний стал Александр Ямницкий — ему принадлежит по 100% в каждом юрлице. По данным из открытых источников, Ямницкий курировал работу Elko grupa в России.