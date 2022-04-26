Производитель беспилотников DJI заявил о приостановке деятельности в России
Китайский производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Dajiang Innovation (DJI) временно приостановит деятельность в России и на Украине, сообщила компания.
«DJI проводит внутреннюю переоценку требований соответствия в различных юрисдикциях. В ожидании текущей проверки DJI временно приостановит всю свою деятельность в России и на Украине», — сообщили в компании (цитата по ТАСС).
В пресс-службе добавили, что компания взаимодействует с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами по приостановке операций в указанных странах.
С начала спецоперации несколько сотен западных компаний уже ограничили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков ПО продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco, Acer и др. Adobe разрешила продлевать лицензии на продукты действующим клиентам из России.