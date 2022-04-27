Reuters узнал о проблемах с доставкой нефти с Дальнего Востока в Индию

Ранее агентство сообщило со ссылкой на источники, что крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод Indian Oil исключил из последнего тендера несколько сортов нефти с высоким содержанием нефти, в том числе российскую Urals. По словам собеседников агентства, завод сообщил участникам рынка, что исключает из своего тендера нефть Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals. Компания импортирует нефть для своего производства и от имени своей дочерней компании Chennai Petroleum. Один из источников рассказал, что Chennai Petroleum ищет нефть с низким содержанием серы вместо нефти с ее высоким содержанием, потому что получила какое-то количество последней от Indian Oil.