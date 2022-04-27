Reuters узнал о проблемах с доставкой нефти с Дальнего Востока в Индию
Индийская нефтегазовая корпорация ONGC испытывает проблемы с поиском судна для доставки с Дальнего Востока 700 000 баррелей нефти, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Агентство назвало это признаком того, что сложные сделки с одним из крупнейших партнеров Москвы прерываются из-за западных санкций.
Издание отметило, что ONGC и другие индийские компании после начала спецоперации на Украине нарастили импорт нефти из России. Компании принадлежит 20% в проекте «Сахалин-1», на котором производится нефть марки «Сокол». Способность Москвы осуществлять перевозки на ледоколах, становится все ниже, потому что грузоотправители опасаются репутационного риска и трудностей с поиском страховки для российских активов.
Нефть марки «Сокол» обычно отправляется из терминала на Дальнем Востоке России судами ледового класса в Южную Корею, где топливо перегружают на обычные танкеры. Индийские компании редко закупают этот сорт нефти, потому что его цена вырастает из-за сложной логистики. ONGC надеется, что суда «Совкомфлота» транспортируют нефть в порт Южной Кореи, а оттуда индийская компания отправит ее покупателям в Северной Азии. По словам собеседников издания, западные санкции затрудняют поддержание страхового и перестраховочного покрытия рейсов для российских судов. Судоходные компании тоже неохотно перевозят российскую нефть в Азию, потому что боятся репутационных рисков, отметили собеседники издания.
Ранее агентство сообщило со ссылкой на источники, что крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод Indian Oil исключил из последнего тендера несколько сортов нефти с высоким содержанием нефти, в том числе российскую Urals. По словам собеседников агентства, завод сообщил участникам рынка, что исключает из своего тендера нефть Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals. Компания импортирует нефть для своего производства и от имени своей дочерней компании Chennai Petroleum. Один из источников рассказал, что Chennai Petroleum ищет нефть с низким содержанием серы вместо нефти с ее высоким содержанием, потому что получила какое-то количество последней от Indian Oil.