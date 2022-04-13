Reuters: Indian Oil исключила нефть Urals из последнего тендера

По словам собеседников агентства, завод сообщил участникам рынка, что исключает из своего тендера нефть Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals. Компания импортирует нефть для своего производства и от имени своей дочерней компании Chennai Petroleum. Один из источников рассказал, что Chennai Petroleum ищет нефть с низким содержанием серы вместо нефти с ее высоким содержанием, потому что получила какое-то количество последней от Indian Oil. Компания не ответила на запрос издания.