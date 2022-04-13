Reuters: Indian Oil исключила нефть Urals из последнего тендера
Крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод Indian Oil исключил из последнего тендера несколько сортов нефти с высоким содержанием серы, в том числе российскую Urals, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, завод сообщил участникам рынка, что исключает из своего тендера нефть Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals. Компания импортирует нефть для своего производства и от имени своей дочерней компании Chennai Petroleum. Один из источников рассказал, что Chennai Petroleum ищет нефть с низким содержанием серы вместо нефти с ее высоким содержанием, потому что получила какое-то количество последней от Indian Oil. Компания не ответила на запрос издания.
На этой неделе Indian Oil проводит два тендера на поставку нефти с высоким и с низким содержанием серы с отгрузкой в мае-июне. На предыдущих тендерах компания закупила 6 млн баррелей Urals с отгрузкой в мае.
Продажи российской нефти в Индию осуществляются с большим дисконтом к биржевой цене барреля марки Brent. 22 февраля, в день признания независимости ДНР и ЛНР Москвой, дисконт составлял $4,32. 24 февраля, в день начала военной спецоперации на Украине, скидка достигла $6,51. 2 марта дисконт вырос до $18,6 за 1 барр. 24 марта скидка превысила $30 и на 28 марта держалась в районе $31,01.