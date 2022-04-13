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Reuters: Indian Oil исключила нефть Urals из последнего тендера

Ведомости

Крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод Indian Oil исключил из последнего тендера несколько сортов нефти с высоким содержанием серы, в том числе российскую Urals, сообщил Reuters со ссылкой на источники. 

По словам собеседников агентства, завод сообщил участникам рынка, что исключает из своего тендера нефть Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals. Компания импортирует нефть для своего производства и от имени своей дочерней компании Chennai Petroleum. Один из источников рассказал, что Chennai Petroleum ищет нефть с низким содержанием серы вместо нефти с ее высоким содержанием, потому что получила какое-то количество последней от Indian Oil. Компания не ответила на запрос издания. 

На этой неделе Indian Oil проводит два тендера на поставку нефти с высоким и с низким содержанием серы с отгрузкой в мае-июне. На предыдущих тендерах компания закупила 6 млн баррелей Urals с отгрузкой в мае.

Продажи российской нефти в Индию осуществляются с большим дисконтом к биржевой цене барреля марки Brent. 22 февраля, в день признания независимости ДНР и ЛНР Москвой, дисконт составлял $4,32. 24 февраля, в день начала военной спецоперации на Украине, скидка достигла $6,51. 2 марта дисконт вырос до $18,6 за 1 барр. 24 марта скидка превысила $30 и на 28 марта держалась в районе $31,01.

Ранее по теме: Экспорт российской нефти в Индию растет вместе с дисконтом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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