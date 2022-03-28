Экспорт российской нефти в Индию растет вместе с дисконтом

Экспорт российской нефти в Индию растет вместе с дисконтомСкидка к цене барреля марки Brent в этих контрактах достигает $31
С начала марта уже пять партий российской нефти марки Urals общим объемом 6 млн барр. (чуть более 818 000 т) направились в Индию. Об этом сообщил CNBC аналитик международной консалтинговой компании Kpler (специализируется на данных по глобальной торговле сырьевыми товарами) Мэтт Смит. Этот объем составляет примерно половину от экспорта российской нефти в эту страну за весь 2021 год. По данным ФТС, в прошлом году Россия продала Индии 1,95 млн т сырой нефти, что составило всего 0,83% от объема импорта нефти в эту страну.
Продажи российской нефти в Индию осуществляются с большим дисконтом к биржевой цене барреля марки Brent. 22 февраля, в день признания независимости ДНР и ЛНР Москвой, дисконт составлял $4,32. 24 февраля, в день начала военной спецоперации на Украине, скидка достигла $6,51. 2 марта дисконт вырос до $18,6 за 1 барр. 24 марта скидка превысила $30 и на 28 марта держалась в районе $31,01. При этом стоимость барреля майского фьючерса нефти марки Brent на торгах биржи ICE на 17.29 мск составляла $112,6 за 1 барр.