Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
3 месяца за 990 ₽

Обострение конфликта на Аравийском полуострове создает новые риски для нефтяного рынка

В случае возобновления атак хуситов цена барреля легко преодолеет $130
Матвей Катков Илья Лакстыгал
Это уже не первая атака хуситов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, предпринятая за последние несколько недель / AFP

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция (в нее также входят ОАЭ, Египет, Ливия, Тунис, Марокко и др.) 26 марта начала военную операцию против йеменских хуситов, в ходе которой нанесла удары по объектам на территории Йемена. Авиация атаковала энергетическую и транспортную инфраструктуру. Йеменский телеканал Al Masirah сообщал о налетах на электроэнергетическую корпорацию и нефтяные объекты в городе Ходейда, а также об ударах по порту Салиф.

Атака на подконтрольные хуситам районы Йемена, включая столицу страны Сану, стала ответом на нападение, предпринятое ими вечером 25 марта. Йеменские хуситы, по данным телеканала Al Arabiya, обстреляли нефтехранилища госкомпании Saudi Aramco в городе Джидда, спровоцировав крупный пожар двух резервуаров (жертв не фиксировалось). Также сообщалось об обстреле из гранатометов завода «Аль-Мухтара» в Джизане.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных