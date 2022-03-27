Обострение конфликта на Аравийском полуострове создает новые риски для нефтяного рынка

Обострение конфликта на Аравийском полуострове создает новые риски для нефтяного рынкаВ случае возобновления атак хуситов цена барреля легко преодолеет $130
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция (в нее также входят ОАЭ, Египет, Ливия, Тунис, Марокко и др.) 26 марта начала военную операцию против йеменских хуситов, в ходе которой нанесла удары по объектам на территории Йемена. Авиация атаковала энергетическую и транспортную инфраструктуру. Йеменский телеканал Al Masirah сообщал о налетах на электроэнергетическую корпорацию и нефтяные объекты в городе Ходейда, а также об ударах по порту Салиф.
Атака на подконтрольные хуситам районы Йемена, включая столицу страны Сану, стала ответом на нападение, предпринятое ими вечером 25 марта. Йеменские хуситы, по данным телеканала Al Arabiya, обстреляли нефтехранилища госкомпании Saudi Aramco в городе Джидда, спровоцировав крупный пожар двух резервуаров (жертв не фиксировалось). Также сообщалось об обстреле из гранатометов завода «Аль-Мухтара» в Джизане.