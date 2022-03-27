Обострение конфликта на Аравийском полуострове создает новые риски для нефтяного рынка

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция (в нее также входят ОАЭ, Египет, Ливия, Тунис, Марокко и др.) 26 марта начала военную операцию против йеменских хуситов, в ходе которой нанесла удары по объектам на территории Йемена. Авиация атаковала энергетическую и транспортную инфраструктуру. Йеменский телеканал Al Masirah сообщал о налетах на электроэнергетическую корпорацию и нефтяные объекты в городе Ходейда, а также об ударах по порту Салиф.